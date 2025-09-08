Без яиц и масла: легкий рецепт вкусного морковного торта: легкий рецепт вкусного морковного торта
Хотя выпекание в духовке занимает некоторое время, время приготовления этого рецепта морковного торта минимальное, а результат гарантированно будет вкусным.
Морковные кексы часто могут быть сложной выпечкой, а рецепты часто требуют длинного списка ингредиентов. Однако, это не про этот "идеальный" рецепт морковного кекса от Kirbie Cravings.
Ингредиенты
Для торта
- 258 г морковного пюре
- 152 г сахара
- 59 мл растительного масла
- 253 г муки.
Для глазури из сливочного сыра (по желанию)
- 115 г несоленого сливочного масла
- 230 г сливочного сыра
- Одна чайная ложка ванильного экстракта
- 340-450 г сахарной пудры.
Способ приготовления
Сначала разогрейте духовку до 180°C/160°C с вентилятором/газовой отметки 4, затем смажьте квадратную форму размером 20 см антипригарным спреем и застелите ее пергаментной бумагой. Сделайте края пергамента чуть выше формы для выпекания, чтобы позже можно было вынуть торт.
В большой миске взбейте морковное пюре, сахар и масло до однородной массы. Добавьте муку и перемешивайте силиконовой лопаткой, пока она полностью не растворится. Продолжайте перемешивать, пока мука полностью не смешается с тестом и не останется неразбавленных частиц муки.
Убедитесь, что вы используете для смешивания муки только лопатку, а не венчик или взбиватель, так как это перемешает тесто. Тесто будет густым, когда вы закончите.
Вылейте тесто в подготовленную форму и равномерно распределите его. Выпекайте в духовке 40-45 минут или до готовности. Когда пирог готов, он должен слегка подрумяниться сверху, а если слегка нажать на поверхность, он должен вернуться в форму.
Дайте торту полностью остыть, прежде чем нарезать его или покрыть глазурью.
Для тех, кто хочет приготовить глазурь, добавьте масло и сливочный сыр в чашу миксера и взбивайте до кремообразной и легкой консистенции. Добавьте ванильный экстракт и перемешивайте на низкой скорости.
Постепенно добавляйте сахарную пудру на низкой скорости, пока полностью не соединится. Вы ищете густую глазурь, которую можно распределить по торту.
Начните с 340 г и добавьте больше, если нужно. Этот рецепт дает щедрое количество глазури. Вам, вероятно, не понадобится вся.
