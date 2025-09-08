Без яиц и масла: легкий рецепт вкусного морковного торта: легкий рецепт вкусного морковного торта

Хотя выпекание в духовке занимает некоторое время, время приготовления этого рецепта морковного торта минимальное, а результат гарантированно будет вкусным.

Морковные кексы часто могут быть сложной выпечкой, а рецепты часто требуют длинного списка ингредиентов. Однако, это не про этот "идеальный" рецепт морковного кекса от Kirbie Cravings.

Ингредиенты

Для торта

258 г морковного пюре

152 г сахара

59 мл растительного масла

253 г муки.

Для глазури из сливочного сыра (по желанию)

115 г несоленого сливочного масла

230 г сливочного сыра

Одна чайная ложка ванильного экстракта

340-450 г сахарной пудры.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 180°C/160°C с вентилятором/газовой отметки 4, затем смажьте квадратную форму размером 20 см антипригарным спреем и застелите ее пергаментной бумагой. Сделайте края пергамента чуть выше формы для выпекания, чтобы позже можно было вынуть торт.

В большой миске взбейте морковное пюре, сахар и масло до однородной массы. Добавьте муку и перемешивайте силиконовой лопаткой, пока она полностью не растворится. Продолжайте перемешивать, пока мука полностью не смешается с тестом и не останется неразбавленных частиц муки.

Убедитесь, что вы используете для смешивания муки только лопатку, а не венчик или взбиватель, так как это перемешает тесто. Тесто будет густым, когда вы закончите.

Вылейте тесто в подготовленную форму и равномерно распределите его. Выпекайте в духовке 40-45 минут или до готовности. Когда пирог готов, он должен слегка подрумяниться сверху, а если слегка нажать на поверхность, он должен вернуться в форму.

Дайте торту полностью остыть, прежде чем нарезать его или покрыть глазурью.

Для тех, кто хочет приготовить глазурь, добавьте масло и сливочный сыр в чашу миксера и взбивайте до кремообразной и легкой консистенции. Добавьте ванильный экстракт и перемешивайте на низкой скорости.

Постепенно добавляйте сахарную пудру на низкой скорости, пока полностью не соединится. Вы ищете густую глазурь, которую можно распределить по торту.

Начните с 340 г и добавьте больше, если нужно. Этот рецепт дает щедрое количество глазури. Вам, вероятно, не понадобится вся.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что приготовить детям из моркови.

