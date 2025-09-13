Без смс и FaceTime: как в СССР общались на расстоянии

Сегодня трудно представить жизнь без смартфонов. Мы мгновенно звоним куда угодно в мире, отправляем сообщения или устраиваем видеозвонки. Но еще несколько десятилетий назад, в советское время, общение на расстоянии было настоящей роскошью и требовало терпения, усилий и даже очередей.

Хоть сегодня такие технологии выглядят архаичными, их отголоски еще можно найти. OBOZ.UA рассказывает, как в СССР общались на расстоянии.

Домашний стационарный телефон в СССР был символом достатка. Установка аппарата требовала разрешения и часто – многолетнего ожидания. Телефонная линия иногда переходила от родителей к детям "по наследству", а во многих квартирах номер считался чуть ли не семейной реликвией.

Тем, кто не имел домашнего телефона, приходилось пользоваться телефонными будками. Они стояли на улицах, во дворах и возле вокзалов. Звонки оплачивали монетами или специальными жетонами. Нередко у таксофонов образовывались очереди, ведь каждый хотел поговорить с родными.

Для междугородной или международной связи шли на почту. Там нужно было заказать звонок, после чего оператор вручную соединял абонентов через коммутатор. Ожидание могло длиться часами. Длительность звонка часто ограничивалась, а счет за минуты был немалым.

Разговор "на расстоянии" в те времена не был рутиной, как сейчас. Это была особая возможность: договориться о встрече, передать важную новость или поздравления. О мелких ежедневных делах по телефону говорили редко – слишком дорого и сложно.

