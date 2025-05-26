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Без сахара, шоколада и меда: полезные и очень вкусные домашние конфеты из банана
Бананы – не только полезные, но и очень вкусные фрукты, которые лучше всего есть немного зелеными, именно в таких бананах больше витаминов. Но, даже из спелых и переспелых бананов можно приготовить вкусные десерты, напитки, конфеты и торты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрых в приготовлении и вкусных конфет из бананов.
Ингредиенты:
- банан
- рисовые хлебцы (или любые не соленые)
- какао (чем вкуснее тем лучше)
Способ приготовления:
1. Банан разомните вилкой, добавьте какао, перемешайте.
2. Хлебцы перебейте в блендере, добавьте в основу, перемешайте.
3. Из массы сделайте конфеты, обваляйте в крошке.
Поставьте в холодильник, но можно есть и сразу!
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