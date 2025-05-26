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Без сахара, шоколада и меда: полезные и очень вкусные домашние конфеты из банана

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
396
Рецепт конфет

Бананы – не только полезные, но и очень вкусные фрукты, которые лучше всего есть немного зелеными, именно в таких бананах больше витаминов. Но, даже из спелых и переспелых бананов можно приготовить вкусные десерты, напитки, конфеты и торты.

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Что приготовить из банана

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрых в приготовлении и вкусных конфет из бананов.

Рецепт конфет

Ингредиенты:

  • банан
  • рисовые хлебцы (или любые не соленые)
  • какао (чем вкуснее тем лучше)

Способ приготовления:

1. Банан разомните вилкой, добавьте какао, перемешайте.

Банан для десерта

2. Хлебцы перебейте в блендере, добавьте в основу, перемешайте.

Хлебцы для приготовления конфет

3. Из массы сделайте конфеты, обваляйте в крошке.

Приготовление конфет

Поставьте в холодильник, но можно есть и сразу!

Готовые конфеты

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