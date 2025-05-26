Без сахара, шоколада и меда: полезные и очень вкусные домашние конфеты из банана

Бананы – не только полезные, но и очень вкусные фрукты, которые лучше всего есть немного зелеными, именно в таких бананах больше витаминов. Но, даже из спелых и переспелых бананов можно приготовить вкусные десерты, напитки, конфеты и торты.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрых в приготовлении и вкусных конфет из бананов.

Ингредиенты:

банан

рисовые хлебцы (или любые не соленые)

какао (чем вкуснее тем лучше)

Способ приготовления:

1. Банан разомните вилкой, добавьте какао, перемешайте.

2. Хлебцы перебейте в блендере, добавьте в основу, перемешайте.

3. Из массы сделайте конфеты, обваляйте в крошке.

Поставьте в холодильник, но можно есть и сразу!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: