Без отца остался сын: во время выполнения боевого задания погиб защитник из Мирнограда. Фото

На фронте погиб военнослужащий из Мирнограда Дмитрий Иваненко. Жизнь смелого бойца оборвалась 12 марта в Донецкой области.

Печальную весть сообщили в Мирноградской городской военной администрации. Без отца остался сын.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего земляка – Иваненко Дмитрия Ивановича", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Дмитрий родился 12 декабря 1986 года в селе Трифоновка на Херсонщине. С 2002 года жил в Мирнограде, там же прошли его юность и взрослые годы.

Долгое время мужчина работал обвальщиком мяса в ЧАО "АПК-ИНВЕСТ", а с ноября 2022 года – на шахтоуправлении "Покровское".

Его знали как трудолюбивого, ответственного и искреннего человека, которого уважали коллеги и друзья.

12 апреля 2025 года Дмитрия Иваненко мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. Он служил солдатом инженерного взвода инженерной роты воинской части А4806 и имел позывной "Шахтер".

"12 марта 2026 года в городе Краматорск Донецкой области Дмитрий погиб во время выполнения боевого задания, до конца оставшись верным присяге и Украине", – отмечается в сообщении.

У него остались жена, сын, мать, брат и сестра. В последний путь защитника провели 16 марта 2026 года, его похоронили в городе Каменское на военном кладбище.

"Склоняем головы в скорби вместе с семьей и близкими. Вечная память и слава Герою Украины", – говорится в сообщении.

