Без отца остался сын: в боях на Покровском направлении погиб защитник из Львовской области. Фото

Украина продолжает терять своих защитников в борьбе против российской агрессии. На фронте погиб военный со Львовщины Виктор Косюта.

Видео дня

Печальную весть сообщили Сходницкий поселковый совет и глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Без отца остался сын.

Что известно о Герое

"С глубокой болью сообщаем, что в бою за Украину погиб защитник из села Старый Кропивник – Косюта Виктор Игоревич. Больше года воин считался пропавшим без вести", – говорится в сообщении.

В начале августа 2024 года военный перестал выходить на связь. Лишь недавно его гибель удалось подтвердить.

Известно, что Герой родился 30 августа 1982 года в селе Быстрица-Гирская. Детские и юношеские годы провел в Старом Кропивнике. Получал образование в местной школе. После ее окончания поступил в Бориславское профессионально-техническое училище №7.

Позже прошел срочную службу в армии, женился и вместе с женой воспитывал сына Владимира. 16 марта 2022 года мужчина стал на защиту Родины в составе Вооруженных сил Украины. Свой последний бой мужественный защитник принял на Покровском направлении.

"У Героя остались мама, сестра, жена и сын. Вечная память Герою Украины! Искренние соболезнования родным и близким!" – указано в сообщении.

Детали о прощании с защитником

Во вторник, 12 августа, в 14:00 на Перекрестке Героев состоится встреча павшего защитника. На щите его привезут в родное село. Чин погребения состоится в местном храме Перенесения Мощей Святого Николая.

Маршрут траурного кортежа такой: Трускавец – Борислав – Сходница – Новый Кропивник – Старый Кропивник.

Напомним, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 44-летний лейтенант полиции Валерий Багринцев с Полтавщины. Жизнь защитника оборвалась в результате минометного обстрела. У мужчины остались жена, двое сыновей и дочь.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Виктор Рябоконь. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 ноября 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!