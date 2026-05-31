Без отца осталось двое дочерей: в Запорожье погиб полковник со Львовщины. Фото

Украина продолжает терять своих лучших воинов. На этот раз печальная новость пришла на Львовщину. 30 мая на фронте погиб полковник Павел Лац.

Об этом сообщили в Шептицкой городском совете. У погибшего Героя осталась жена и двое дочерей.

"Во время выполнения боевого задания вблизи села Любицкое Запорожской области в результате удара вражеского БПЛА погиб заместитель командира воинской части по психологической поддержке персонала – начальник отделения психологической поддержки персонала воинской части Т0910, полковник Лац Павел Михайлович", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

"Павел Михайлович посвятил себя службе Украине и заботе о моральном и психологическом состоянии своих собратьев. Его поддержка, мудрость и высокий профессионализм помогли многим воинам выстоять в самые трудные минуты. Он был человеком с большим сердцем, надежным офицером и настоящим патриотом," – вспоминают собратья Павла Лаца.

Без любящего мужа и заботливого отца осталась жена Людмила Васильевна и двое дочерей – Анна и Марта.

"Выражаем искренние соболезнования жене, детям, всем родным, близким, друзьям, коллегам, собратьям и сестрам Павла Михайловича. Разделяем тяжелую боль и склоняем головы в общей молитве. Низкий поклон Воину за его жертвенный подвиг. Светлая, вечная память Защитнику. Герои не умирают! Они остаются жить в наших сердцах...", – резюмировали печальную весть в громаде.

Ранее сообщалось, что на войне погиб защитник из Львовщины Роман Венгловский. Он стал на защиту Украины еще в 2016 году. Последний бой воин принял 8 мая на Днепропетровщине, ему было всего 32 года.

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в боях в Донецкой области погиб защитник из Житомирской области Андрей Пасищук. Ему было 32 года. Погиб воин 13 мая 2026 года возле населенного пункта Анновка Покровского района.

