Без отца остались двое детей: на войне погиб сапер из Ивано-Франковской области. Фото

Защищая Украину, погиб сапер из Ивано-Франковской области Михаил Пинило. Жизнь воина оборвалась 14 июля.

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Михаила, которому навеки останется 39 лет, дома ждали двое детей. О потере сообщили в Букачевской громаде.

"С глубокой скорбью и невыразимой болью в сердце сообщаем, что 14 июля 2025 года погиб Пинило Михаил Петрович, житель нашей громады из села Луковец-Журивский", – говорится в сообщении.

В громаде рассказали, что Михаил Пинило родился 30 мая 1986 года. Успел создать собственную семью и вместе с любимой женой Оксаной воспитывал двоих детей: дочь Диану и сына Романа.

На военную службу Михаила Пинила призвали 17 сентября 2024 года, он был сапером 1 инженерно-саперного отделения, инженерно-саперного взвода, 1 горно-штурмового батальона.

"Дома его ждали родные. Но, к сожалению, жестокая война отобрала у них любимого мужа, любящего отца, сына, брата. Осиротели двое маленьких детишек, в черный платок война одела жену. Уже никогда мужчина не переступит порог родительского дома, не приласкает маму, не поздоровается с отцом. В эту горькую минуту выражаем глубокие соболезнования родным и близким Защитника, который положил свою жизнь, оберегая каждого из нас", – отметили в Букачевской громаде.

Дата и время прощания с Героем пока неизвестны, о них на малой родине воина пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно о гибели защитника с Черниговщины Романа Ракито. Последний свой бой наводчик одного из подразделений ВСУ принял еще в ноябре 2023 года вблизи Клищиевки Бахмутского района. Однако на малую родину Герой, которому навеки останется 37 лет, на щите вернулся лишь недавно.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб командир разведвзвода с Днепропетровщины. Ярославу Евтушенко было всего 23 года, его жизнь оборвалась 24 июня на Купянском направлении.

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