Трагическая весть из Черкасской области: на войне погиб Герой Роман Ракито. Фото

На войне против российских оккупантов погиб защитник из Черкасской области Роман Ракито. Его жизнь оборвалась в ноябре 2023 года на Донетчине.

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Об этом 15 июля сообщили на странице Звенигородского городского совета в Facebook. Ракито Роман Анатольевич родился 22 сентября 1986 года и проживал в селе Хлипновка.

Роман нес службу наводчиком в рядах Сил обороны Украины. Погиб воин 17 ноября 2023 года в районе села Клещиевка Бахмутского района Донецкой области. Ему навсегда останется 37 лет.

Прощание с Героем состоится в среду, 16 июля. Живым коридором защитника будут встречать в 10:00. Маршрут: ул. Героев Небесной Сотни – просп. Шевченко – ул. Черновола – ул. Чкалова – село Хлипновка.

Прощание предварительно запланировано на 11:00 по адресу: село Хлипновка, ул. Трояна, 29. Похорон воина состоится на местном кладбище.

"Городской голова Александр Саенко, исполнительный комитет и депутатский корпус Звенигородского городского совета выражают искренние соболезнования родным и близким защитника!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Днепропетровской области Ярослав Евтушенко. Жизнь защитника оборвалась 24 июня 2025 года на 23-м году.

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