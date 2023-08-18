Без отца остались дочери-двойняшки: на фронте погиб молодой разведчик-сапер из Ривне. Фото

На войне с российским агрессором погиб 30-летний военнослужащий ВСУ Илья Серко из Ривне. Он не служил в армии, но не скрывался от мобилизации и встал на защиту страны ради своих самых родных.

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К сожалению, его молодая жизнь оборвалась на фронте в Луганской области, без отца остались две маленькие доченьки-двойняшки. О потере известил в Facebook городской голова Александр Третяк (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Большой любви никто не имеет, если кто душу свою кладет за друзей своих. Наш Герой Илья Серко – яркое свидетельство тому. Ведь верный себе, своим убеждениям, друзьям, любимой, побратимам, стране и присяге отдал величайшую жертву – положил свое жизнь ради других..." – написал он.

Илья Серко учился в ровенской школе №22, позже получил среднее специальное образование повара-кондитера, но по специальности не работал. Выбрал профессию в сфере текстиля, где познакомился с будущей женой – Еленой. Пара работала на производстве одежды в соседних кабинетах: она шила, а он занимался печатью на изделиях.

"Илья с детства посещал церковь, но решил следовать за Богом и стать частью церкви впоследствии, на это повлияла работа на производстве и, непосредственно, Аленка. Илья принял крещение и стал членом церкви "Надежда", активно участвовал в ее жизни. Он занимался молитвенным служением, кроме того, проповедовал, постоянно служил в лагерях для сирот, никогда не боялся эмоций, слез, потому что знал, что сопереживать – это не слабость, а сила", – рассказал о погибшем пастор Виталий Мищук.

Илья и Елена обручились в 2016-м, а в 2020 году вместе открыли собственную студию печати на одежде. В конце декабря 2021-го в семье появились долгожданные дочери – близнецы Ева и Рут.

Супруги продолжали вместе работать и воспитывать детей до 6 июня 2023 года – именно в этот день Илью Серко мобилизовали.

"Он никогда не служил в армии, но не скрывался, встал на защиту своей страны, ради своих самых родных", – отметили в мэрии Ривне.

В рядах ВСУ мужчина стал разведчиком-сапером. 30-летний Илья Серко погиб вблизи села Новоселовское на Луганщине 4 августа 2023 года. С молодым защитником попрощаются 18 августа на площади Независимости в Ривне. Похоронят его на кладбище "Новое".

Как сообщал OBOZREVATEL, освобождая от врага Херсонщину, в боях погиб 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель из Ривне. Парень встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, после войны планировал жениться.

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