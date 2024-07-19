Без осадков, но относительно прохладно: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 20 июля

Согласно последнему прогнозу синоптиков, в субботу, 20 июля, в Украине будет без осадков, но относительно прохладно. Правда, кратковременную грозу ожидают в Крыму и в Приазовье.

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Как сообщил Укргидрометцентр, завтра северный и северо-западный ветер не превысит скорость 5-10 м/с. Также синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях.

Самая большая прохлада ожидается, конечно, в Карпатах, где ночью будет 10-15°, днем не выше 20° по Цельсию. В целом по Украине температура ночью будет колебаться в пределах 14-19°, а днем 24-29°. Несколько жарче в восточных, южных, Днепропетровской областях и в Крыму, где ночью 20-25°, а днем 30-34°.

В Киевской области также ожидается переменная облачность без осадков. В самой столице ночью будет 16-18°, а днем 26-28°.

А тем временем на Закарпатье до сих пор наблюдают последствия непогоды. Из-за дождей, которые были в области раньше, метеорологи предоставили предупреждение об опасных гидрологических явлениях.

В частности, в бассейнах рек Закарпатской области все еще возможно стремительное повышение уровней воды до одного метра над текущими отметками. Также возможно подтопление пониженных мест "в населенных пунктах, в результате загромождения русел ручейков и водоотводных канав".

В горных районах Закарпатья завтра и послезавтра возможно схождение небольших селевых потоков. Это первый, уровень, желтый опасности, добавили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 17 июля зафиксировали уже 13-й с начала месяца температурный рекорд. В этот день максимальная температура воздуха составляла +35,6 градуса.

Также температурные рекорды фиксируют и в Карпатах, в частности, на метеостанции Пожижевская, где 15 июля потеплело до +24,9 градусов.

В Укргидрометцентре считают, что аномальные температуры явно вызваны климатическими изменениями. Новые рекордные значения могут быть близки к абсолютным максимумам в стране.

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