Без дождей, но с туманами: какой будет погода в Украине 7 ноября. Фото

В пятницу, 7 ноября, погода в Украине будет без осадков. Впрочем, днем и ночью в некоторых регионах ожидаются туманы.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики отмечают, что погоду по территории Украины будет определять поле высокого атмосферного давления.

"Поэтому осадков не ожидаем. Но обратите внимание, что ночью и утром в северных, восточных, Винницкой областях и в Карпатском регионе местами будут возникать туманы", – говорится в сообщении.

Также ожидается ветер переменных направлений, и будет двигаться со скоростью 3-8 м/с.

"Территория нашей страны будет оставаться в умеренно-теплой воздушной массе, поэтому температурный фон почти не изменится. Ночью ожидаем 0-5°С тепла, в дневные часы 8-13°С", – говорится в прогнозе.

По словам синоптиков, на юге страны несколько теплее, ночью 4-9°С, днем 11-16°С. В Карпатах ночью от 1°С тепла до 4° мороза, днем в пределах 3-8°С тепла.

Погода в Киеве на 7 ноября

В столице 7 ноября осадки маловероятны, информирует Диденко. Ночью и утром туман. Максимальная температура воздуха в течение дня +10... +11 градусов. Синоптик добавляет, что впоследствии в Киеве станет прохладнее.

"Похолодает 11-12 ноября. Но до зимы еще далеко!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешняя зима может стать одной из самых холодных за последние десятилетия из-за сильных морозов, значительных снегопадов и затяжного похолодания во второй половине сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!