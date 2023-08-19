'Бессильная ярость взбешенных террористов': Кличко отреагировал на российский обстрел Чернигова

Мэр столицы Виталий Кличко выразил соболезнования близким погибших в результате российского ракетного удара по Чернигову. Сегодняшний обстрел баллистикой он назвал бессильной яростью взбешенных террористов, а Россию – страной-зверем.

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"Россия – страна-зверь. Потому что ничего человеческого не имеет и не чувствует. Сегодняшний удар по Чернигову – это бессильная ярость взбешенных террористов, которые убивают детей, женщин, уничтожают гражданских украинцев. Ничтожно и подло…" – написал Кличко в своем Телеграмм-канале.

Мєр Києва подчеркнул, что агрессор должен быть наказан за все преступления против человечности.

"Искренние соболезнования близким погибших черниговцев. Скорейшего выздоровления пострадавшим", – добавил Кличко.