Баскетбольный клуб "Харьковские Соколы", который поддерживает корпорация "Здоровье", активно готовится к следующему игровому сезону

Сезон Суперлиги 2025/2026 завершился, но баскетбольная жизнь продолжается. В клубе произошли кадровые изменения и продолжается комплектация команды к следующему сезону. Несмотря на это, игроки находят время для своих регулярных встреч с подрастающим поколением баскетболистов.

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Недавно у "Харьковских Соколов" сменился главный тренер: официально команду возглавил Дмитрий Забирченко. В мире баскетбола он известен многим болельщикам как экс-капитан национальной сборной Украины и бывший наставник "Тернополя", "Будивельника" и "Киев-Баскета". Он подписал с клубом контракт на два сезона.

"В команде уже есть некоторые игроки, которые полностью соответствуют моим требованиям. Это фундамент. Я в полной мере вовлечен в процесс усиления команды, чтобы сформировать надлежащий состав, который сможет достигать поставленных руководством целей. Уверен, что мои амбиции совпадают с амбициями клуба", – отметил новоназначенный тренер.

Уже известно, что Вадим Заплотинский и Андрей Хохоник – лидеры клуба прошлого сезона – останутся в команде. К ним присоединился Денис Клевзуник, который в прошлом сезоне был лидером "Киев-Баскет". Также продолжаются переговоры и с другими баскетболистами.

Несмотря на все изменения, неизменной в клубе остается его просветительская работа и встречи с воспитанниками харьковских детских баскетбольных школ. Это направление деятельности всегда активно поддерживает постоянный партнер "Харьковских Соколов" – корпорация "Здоровье".

"Харьковские Соколы" уже успели провести совместную тренировку с юными баскетболистами и баскетболистками Харьковской СДЮСШОР. Состоялась очередная встреча двух поколений, которых объединяет любовь к баскетболу. Обмен опытом, конкурсы с призами и искреннее общение в атмосфере настоящей баскетбольной семьи. Именно так формируется будущее спорта

Корпорация "Здоровье" всегда поддерживает все инициативы, направленные на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Ведь воспитать молодое поколение баскетболистов, заинтересовать их и мотивировать к развитию можно только собственным примером.

"Мы рады быть партнером харьковского клуба, который демонстрирует постоянное развитие и жажду победы. Кроме того, они разделяют наши ценности и любовь к спорту и родному городу. Желаю им успехов в следующем сезоне, а преданным болельщикам – много яркого баскетбола", – отметил Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация "Здоровье"".