Бар в Харькове, оскандалившийся из-за "Мечты педофила" и "Дешевой хвойды", оштрафовали и окончательно закрыли. Что известно
Скандальнои звестный харьковский бар "Вне зоны" закрыли окончательно. Из-за провокационных названий в меню, типа "Проститутка", "Мечта Педофила" его также оштрафовали на сумму 13,5 тысячи гривен.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram сообщил, что были изучены жалобы и открыто производство по правонарушениям. По информации полиции, заведение прекратило свою деятельность.
Лубинец отметил, что он открыл производство и направил письма о деятельности заведения в Министерство культуры и информационной политики Украины, ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области и ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, что бар "Вне зоны" располагался в помещении одного из харьковских театров. В меню были напитки с провокационными названиями ("Дешевая хвойда", "Инцест", "Изнасилованный", "Глубокая глотка"...), а в их описании четко прослеживаются признаки сексизма, дискриминации и унижения чести и достоинства женщин.
Также на странице заведения в Instagram обнаружили рекламу алкоголя с изображением бутылок без предупреждающего текста о вреде употребления и рекламы с изображением дымящегося кальяна с призывом к действиям.
"Реклама заведения, которая имеет признаки дискриминации, противоречит целям и основной уставной деятельности Театра, а также наносит репутационный ущерб для театра и министерства", – подчеркнули в Минкульте.
Дмитрий Лубинец также отметил, что во время проверки заведения полицейскими владелец бара совершил мелкое хулиганство, за что на него составили админпротокол и привлечены к ответственности.
OBOZ.UA уже писал о первых попытках закрытия скандального бара в Харькове.
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