Бабье лето на пороге? Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Украине

Конец сентября в Украине сопровождается резким изменением погоды — после жары до +30 пришли похолодание, заморозки на почве и первые осенние дожди. В то же время синоптики обещают, что октябрь принесет украинцам несколько волн потепления.

Об этом сообщают народный синоптик Станислав Щедрин в комментарии СМИ и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Специалисты отмечают, что похолодание связано с антициклоном над Скандинавией, который принес порции арктического воздуха.

По словам Станислава Щедрина, заморозки до -3 градусов возможны ночью 29 сентября преимущественно в западных и северных областях. Наталья Птуха подтвердила, что в этот период температура ночью будет опускаться до нуля, однако заморозки будут непродолжительными. Дневной максимум будет оставаться впределах +12 – +19 градусов, теплее только на юге и Закарпатье.

Погода в Украине в октябре

В конце сентября и в начале октября в стране ожидаются дожди, особенно 29–30 сентября, когда осадки прогнозируют почти по всей территории. В эти дни дневная температура составит +10 – +14 градусов, в южных регионах — до +18. В то же время облачность смягчит ночные морозы, поднимая температуру до +4 – +9 градусов.

Во второй половине октября в Украину придет бабье лето, которое может повторяться несколько раз. Значительного похолодания со снегом и морозами синоптики ожидают не раньше середины ноября.

Напомним, погода в Украине в первый день новой недели – в понедельник, 29 сентября, – будет прохладной, за исключением юга. Однако даже в самых теплых областях температура ночью не будет превышать +9 градусов. На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют мокрый снег. Ночью там будет около 0, а днем всего +1...+5 градусов.

