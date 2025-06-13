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Бабагануш из баклажанов: рецепт самой вкусной закуски к праздничному столу

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт закуски

Баклажаны – лучший овощ для приготовления вкусных и сытных салатов, а также закусок в виде рулетиков, а также намазок. Еще их можно фаршировать, тушить, готовить на гриле.

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Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов – бабагануш, со сметаной и чесноком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 3 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Оливковое масло – 25 мл
  • Кунжут – 1 ст. л.
  • Лимонный сок – 25 мл (или по вкусу)
  • Петрушка – небольшой пучок (по желанию)
  • Соль – по вкусу
  • Для подачи: оливковое масло, копченая паприка

Способ приготовления:

1. Выпекаем баклажаны вместе с чесноком при 200°C примерно 25-35 минут, до мягкости.

Баклажаны для блюда

2. Даем немного остыть, снимаем кожуру с баклажана и убираем крупные семена.

Сколько запекать баклажаны

3. Перебиваем все вместе со сметаной, маслом, кунжутом, петрушкой (по желанию), лимонным соком и солью до кремовой текстуры.

Приготовление блюда

4. Подавайте с каплей оливкового масла и щепоткой копченой паприки.

Готовая закуска

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