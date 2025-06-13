Бабагануш из баклажанов: рецепт самой вкусной закуски к праздничному столу
Баклажаны – лучший овощ для приготовления вкусных и сытных салатов, а также закусок в виде рулетиков, а также намазок. Еще их можно фаршировать, тушить, готовить на гриле.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов – бабагануш, со сметаной и чесноком.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Сметана – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 25 мл
- Кунжут – 1 ст. л.
- Лимонный сок – 25 мл (или по вкусу)
- Петрушка – небольшой пучок (по желанию)
- Соль – по вкусу
- Для подачи: оливковое масло, копченая паприка
Способ приготовления:
1. Выпекаем баклажаны вместе с чесноком при 200°C примерно 25-35 минут, до мягкости.
2. Даем немного остыть, снимаем кожуру с баклажана и убираем крупные семена.
3. Перебиваем все вместе со сметаной, маслом, кунжутом, петрушкой (по желанию), лимонным соком и солью до кремовой текстуры.
4. Подавайте с каплей оливкового масла и щепоткой копченой паприки.
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