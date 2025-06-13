Бабагануш из баклажанов: рецепт самой вкусной закуски к праздничному столу

Баклажаны – лучший овощ для приготовления вкусных и сытных салатов, а также закусок в виде рулетиков, а также намазок. Еще их можно фаршировать, тушить, готовить на гриле.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов – бабагануш, со сметаной и чесноком.

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Чеснок – 1 головка

Сметана – 2 ст. л.

Оливковое масло – 25 мл

Кунжут – 1 ст. л.

Лимонный сок – 25 мл (или по вкусу)

Петрушка – небольшой пучок (по желанию)

Соль – по вкусу

Для подачи: оливковое масло, копченая паприка

Способ приготовления:

1. Выпекаем баклажаны вместе с чесноком при 200°C примерно 25-35 минут, до мягкости.

2. Даем немного остыть, снимаем кожуру с баклажана и убираем крупные семена.

3. Перебиваем все вместе со сметаной, маслом, кунжутом, петрушкой (по желанию), лимонным соком и солью до кремовой текстуры.

4. Подавайте с каплей оливкового масла и щепоткой копченой паприки.

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