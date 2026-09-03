Авиакомпания «Украинские вертолёты» помогает детям погибших защитников подготовиться к учебному году

До 1 сентября авиакомпания "Украинские вертолёты" по всей Украине вручила подарочные сертификаты дочерям и сыновьям погибших воинов, оставшихся без обоих родителей. Фонд Елены Зеленской передал этим детям рюкзаки, наполненные полезными принадлежностями, канцелярскими товарами, электронными книгами и другими вещами. Как соучредители благотворительной платформы "Детям наших защитников", авиакомпания также объединила вокруг этой кампании другие компании и местные власти в регионах. Это уже не первый раз, когда авиаторы под руководством Владимира Ткаченко проводят кампанию по подготовке детей-сирот к новому учебному году.

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"Сегодня мы живем по принципу: либо на фронте, либо для фронта. Мы уже оказали помощь Силам обороны Украины на сумму более 339 миллионов гривен. А проект "Детям наших защитников" стал всеукраинским и объединил сотни благотворителей и неравнодушных людей. Цель платформы очень проста: чтобы каждый ребенок, потерявший обоих родителей, один из которых был Защитником или Защитницей Украины, получил достойную поддержку от общества", – говорит председатель совета директоров авиакомпании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко.

В областных центрах прошли встречи с детьми и их опекунами, на которых представители бизнеса и местные власти вручили подарки. Авиакомпания "Украинские вертолеты" от себя подарила сертификаты на сумму 5 тысяч гривен на покупки в сети "Эпицентр". Торговые центры этой сети есть по всей Украине, поэтому детям с опекунами будет удобно купить то, чего не хватает именно им. Сертификаты можно использовать на канцелярские товары, спортивные товары, одежду или обувь, игрушки, бытовую электронику, гаджеты и аксессуары к ним.

"Для нас большая честь в этом году сотрудничать с Фондом Елены Зеленской. Первая леди Украины подарила каждому ребенку качественный рюкзак с различными полезными принадлежностями. В регионах к акции присоединились также другие наши единомышленники, для которых судьба детей, их развитие и будущее имеют большое значение", – говорит коммуникационный директор авиакомпании "Украинские вертолёты" Леся Червинская.

В течение последних двух лет авиакомпания организовывала грандиозные мероприятия с раздачей подарочных сертификатов для детей из Киева и Киевской области. В частности, мы писали о театральном представлении в Киевском национальном академическом театре оперетты. А в этом году мы охватили своим вниманием всю Украину.

Кроме того, в этом году авиакомпания активно присоединилась к оздоровлению детей защитников и защитниц в летних лагерях. В Карпатах, на Прикарпатье и в Закарпатье побывало почти 500 детей при поддержке вертолетчиков.

Благотворительная платформа "Детям наших защитников" является одним из направлений благотворительной деятельности авиакомпании, частью ДНК "Украинских вертолетов". Уже третий год подряд авиакомпания развивает этот проект в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины, Государственной службой Украины по делам детей, Международной торговой палатой Украины (ICC Ukraine).

Присоединиться к проекту всегда может социально ответственный бизнес. Особенно активизировалась работа проекта в регионах после того, как весной президент Владимир Зеленский положительно отозвался о платформе и посетил вместе с Еленой Зеленской мероприятие для детей в Софийском соборе.