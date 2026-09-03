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Авиакомпания «Украинские вертолёты» помогает детям погибших защитников подготовиться к учебному году

Мария Шевчук
Новости. Общество
3 минуты
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Подарочные сертификаты дочерям и сыновьям погибших воинов, оставшимся без обоих родителей
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До 1 сентября авиакомпания "Украинские вертолёты" по всей Украине вручила подарочные сертификаты дочерям и сыновьям погибших воинов, оставшихся без обоих родителей. Фонд Елены Зеленской передал этим детям рюкзаки, наполненные полезными принадлежностями, канцелярскими товарами, электронными книгами и другими вещами. Как соучредители благотворительной платформы "Детям наших защитников", авиакомпания также объединила вокруг этой кампании другие компании и местные власти в регионах. Это уже не первый раз, когда авиаторы под руководством Владимира Ткаченко проводят кампанию по подготовке детей-сирот к новому учебному году.

Авиакомпания «Украинские вертолёты» помогает детям погибших защитников подготовиться к учебному году

"Сегодня мы живем по принципу: либо на фронте, либо для фронта. Мы уже оказали помощь Силам обороны Украины на сумму более 339 миллионов гривен. А проект "Детям наших защитников" стал всеукраинским и объединил сотни благотворителей и неравнодушных людей. Цель платформы очень проста: чтобы каждый ребенок, потерявший обоих родителей, один из которых был Защитником или Защитницей Украины, получил достойную поддержку от общества", – говорит председатель совета директоров авиакомпании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко.

В областных центрах прошли встречи с детьми и их опекунами, на которых представители бизнеса и местные власти вручили подарки. Авиакомпания "Украинские вертолеты" от себя подарила сертификаты на сумму 5 тысяч гривен на покупки в сети "Эпицентр". Торговые центры этой сети есть по всей Украине, поэтому детям с опекунами будет удобно купить то, чего не хватает именно им. Сертификаты можно использовать на канцелярские товары, спортивные товары, одежду или обувь, игрушки, бытовую электронику, гаджеты и аксессуары к ним.

Авиакомпания «Украинские вертолёты» помогает детям погибших защитников подготовиться к учебному году

"Для нас большая честь в этом году сотрудничать с Фондом Елены Зеленской. Первая леди Украины подарила каждому ребенку качественный рюкзак с различными полезными принадлежностями. В регионах к акции присоединились также другие наши единомышленники, для которых судьба детей, их развитие и будущее имеют большое значение", – говорит коммуникационный директор авиакомпании "Украинские вертолёты" Леся Червинская.

В течение последних двух лет авиакомпания организовывала грандиозные мероприятия с раздачей подарочных сертификатов для детей из Киева и Киевской области. В частности, мы писали о театральном представлении в Киевском национальном академическом театре оперетты. А в этом году мы охватили своим вниманием всю Украину.

Кроме того, в этом году авиакомпания активно присоединилась к оздоровлению детей защитников и защитниц в летних лагерях. В Карпатах, на Прикарпатье и в Закарпатье побывало почти 500 детей при поддержке вертолетчиков.

Авиакомпания «Украинские вертолёты» помогает детям погибших защитников подготовиться к учебному году

Благотворительная платформа "Детям наших защитников" является одним из направлений благотворительной деятельности авиакомпании, частью ДНК "Украинских вертолетов". Уже третий год подряд авиакомпания развивает этот проект в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины, Государственной службой Украины по делам детей, Международной торговой палатой Украины (ICC Ukraine).

Присоединиться к проекту всегда может социально ответственный бизнес. Особенно активизировалась работа проекта в регионах после того, как весной президент Владимир Зеленский положительно отозвался о платформе и посетил вместе с Еленой Зеленской мероприятие для детей в Софийском соборе.

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