Авиакомпания 'Украинские вертолеты' передала помощь ПБС 'KRAKEN¹⁶⁵⁴' Третьего Армейского Корпуса

Коллектив одной из крупнейших авиакомпаний в нашей стране продолжает поддерживать Силы обороны Украины. Уже второй раз за эту осень авиакомпания "Украинские вертолеты" наведалась в Харьковскую область в отдельный полк беспилотных систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Третьего Армейского Корпуса.

На этот раз привезли оборудование для автономного питания электричеством и комплексы радиоэлектронной борьбы.

"Сейчас ты – или на фронте, или для фронта. У нас многие работники авиакомпании приняли личное решение мобилизоваться. А все вместе на собрании трудового коллектива мы приняли решение тратить часть наших зарплат и часть доходов на помощь боевым подразделениям. Сейчас любой выезд машины без РЭБа — это риск. У авиаторов не принято нарушать нормы безопасности. Поэтому, когда в запросе к нам именно РЭБы, мы оперативно ищем возможность их получить от производителей, поставщиков и передать. Запрос есть — закрываем его. Хочется, чтобы так делали все украинские компании", – говорит председатель совета директоров авиакомпании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко.

Поддержка Сил обороны Украины – это часть ежедневной деятельности авиакомпании. Закупают и передают необходимое имущество далеко не впервые. В прошлом месяце, к примеру, уже были в Харькове и передавали 3D-принтеры с расходными материалами и другое полезное. Также радуются, что те пять автомобилей, которые передали в 2022 году бойцам Третьего армейского корпуса, который тогда еще назывался Третьей Штурмовой, до сих пор используются ими для выполнения задач.

"Спасибо авиакомпании "Украинские вертолеты" и основателю Ткаченко Владимиру Владимировичу за элементы питания, которые будут улучшать работу на пультах управления войсками. За антенны к комплексам РЭБ, которые еще и с дополнительными элементами питания, с инверторными средствами, которые могут конвертировать солнечную энергию в электроэнергию, которая нам нужна. По сути, эти все средства будут нам помогать уничтожать врага. Без этих средств не будут сохранены жизни наших бойцов, будет неосуществление логистики, не будет проведено ротации. Хотя эти все средства являются вспомогательными, но – неотделимыми", – делится начальник штаба-заместитель командира полка беспилотных систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Третьего Армейского Корпуса Евгений Еременко с позывным "Тичер".

Еще с 2009 года авиакомпания "Украинские вертолеты" поддерживала Вооруженные силы Украины и Нацгвардию. А если считать только с начала полномасштабной войны, то авиакомпания уже предоставила благотворительной помощи на общую сумму более 309 млн гривен. Из них более 212 млн грн — на поддержку войска. А остальные — на помощь семьям погибших военных и ветеранам. Также "Украинские вертолеты" занимаются детьми-сиротами погибших Защитников: покупают им необходимые вещи, бытовую технику и участвуют в организации досуга и являются учредителями всеукраинского проекта Благотворительная платформа социально-ответственного бизнеса "Детям наших Защитников".