Аутентичный украинский борщ: рассказываем, как правильно готовить и что добавить для яркого вкуса

Домашний борщ – любимое блюдо многих. Но, не все умеют готовить его, и очень часто борщ получается бледным и кислым. Но этого можно легко избежать, если знать некоторые секреты приготовления блюда.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного украинского борща, с копчеными грушами.

Ингредиенты на 3 л:

500 г говяжьих ребер (по желанию можно еще говядину ошеек добавить)

2 лука

2 моркови

3-4 картофелины

2 больших свеклы

1 ст.л. томатной пасты

1 ст.л. яблочного уксуса или сок 1/3 лимона

1 ст.л. сахара

4-5 шт копченого чернослива

4-5 зубчиков чеснока

10 горошин душистого перца, 1/2 ст.л. соли, 2 лавровых листа, 2-3 веточки укропа, петрушка

Способ приготовления:

1. Для бульона: поджариваем лук, 1 морковь, ребра говяжьи или кусочек мяса, заливаем водой (2,5 л), доводим до кипения и готовим на маленьком огне 3-4 часа. тогда бульон будет очень наваристым.

2. Заправка: 1/2 лука жарим до золотистости, добавляем 1 натертую морковь и 2 свежих натертых свеклы, тушим вместе 5 минут, добавляем сахар, томатную пасту, уксус и тушим еще 5 минут. Картофель нарезаем.

3. Бульон процеживаем, мясо нарезаем, доливаем в бульон воды так, чтобы было 2 л. В бульон добавляем нарезанный картофель, мясо, заправку, солим, добавляем перец, лавровый лист, копченый чернослив, чеснок и укроп. готовим до готовности картофеля на умеренном огне.

После приготовления оставляем настояться на 1 час, посыпаем зеленью и подавайте со сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: