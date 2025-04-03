Аутентичная украинская паска, которой 112 лет: делимся оригинальным рецептом

Если вы хотите приготовить особенную паску, предлагаем вам приготовить пасхальную выпечку, которой 112 лет. Стоит отметить, что для приготовления теста вам понадобится 4 желтка и 250 мл горячего молока.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней паски, рецепту которой 112 лет.

Ингредиенты:

Мука 500 г

Желтки 4 шт

Молоко 250 мл

Дрожжи 30 г

Соль 1 г

Масло сливочное 100 г

Цедра 1 апельсина

Миндаль 100 г

Сахар 150 г

Ванильный сахар 10 г

Способ приготовления:

1. Опара: 50 мл теплого молока объединяем с мукой и перемешиваем и отставляем. Отдельно 4 ст л муки, берем из общего количества, завариваем молоком, вскипятили, замешали, чтобы не было комочков венчиком и отставили.

2. 4 желтка смешиваем с сахаром, 150 г сахара идет в рецепте, пасха будет чуть сладкая, любите слаще, добавьте больше. Добавляем также ванилин. Хорошо перемешиваем до белого состояния, можно в тестомесе. тесто то что запарили чуть теплое, добавляем в него желтки с сахаром и дрожжи с молоком. На час отставляем смесь в теплое место!

3. Тесто: опара подошла, добавляем промытый и обжаренный миндаль, цедру 1 апельсина, этапами муку, обязательно просеиваем, когда вымешали, добавляем изюм. Затем масло и мешаем тестомиссом, это заняло буквально 15/20 мин, руками немного дольше будет, если липнет смажьте руки растительным маслом, ни в коем случае муки не подсыпать. Отставляем тесто подходить на 2 часа, можно в духовке.

4. Готовое тесто разделите на 3 части, формы 130 мм, выкладывайте тесто, далее отправьте подходить в теплое место на 1,5/2 часа. Смазываем сверху смесью из 1 яйца с молоком.

5. Выпекаем при 175/180С в разогретой духовке 30/35 минут. Проверьте паску шпажкой и поставьте не на самые высокие полки, чтобы не пригорала!

Украсьте по желанию!

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