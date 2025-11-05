Атмосферное давление продолжит расти: синоптики сказали, какой будет погода в среду. Карта

В Украине 5 ноября сохранится стабильная погода, когда атмосферное давление продолжит расти, однако на отдельных территориях возможны дожди и образование туманов.

По данным Укргидрометцентра, 5 ноября в Украине погоду будет определять поле высокого давления, которое постепенно будет расти. Однако на высотах все еще будут проходить погодные процессы противоположного характера, что повлечет облачность и небольшие дожди.

В частности, на Правобережье ночью и днем в юго-западных областях страны могут пройти небольшие дожди. Влажный воздух на юге и западе Украины также будет способствовать образованию туманов.

Погода на территории Украины

Прогноз на 5 ноября: облачно с прояснениями, без осадков в большинстве территорий, за исключением Правобережья и юго-западных регионов, где ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром на юге и западе местами туман.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температурный режим останется на уровне 3-8°C ночью, в западных и восточных областях температура будет около 0-5°C тепла. Днем температура в Украине будет колебаться от 8 до 13°C, а на юге возможны повышения до 15°C.

Погода в Киеве

В Киеве 5 ноября ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, но днем обойдется без осадков. Температура ночью будет составлять 6-8°C, а днем 10-12°C.

Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с.

