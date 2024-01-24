АТБ и Райффайзен передали современное медицинское оборудование больнице им. Мечникова

С самого начала полномасштабного вторжения врага на нашу землю АТБ системно поддерживает украинское войско, добровольческие формирования, волонтерские организации, спасателей, медицинские учреждения, вынужденных переселенцев и т.д. Общая сумма пособия уже превысила миллиард гривен – и продолжает стремительно расти.

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Не менее важно, что многолетний лидер и драйвер отрасли отечественного ритейла объединяет украинское общество вокруг священной миссии — приближение нашей победы, а также приобщает к этому партнеров по бизнесу. Среди недавних примеров такого сотрудничества совместный благотворительный проект "АТБ" и "Райффайзен Банка" – "Вместе с Украиной". Для Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова закуплено самое современное медицинское оборудование, которое скоро поступит и поможет медикам спасать жизнь и здоровье украинским защитникам.

Чтобы эта миссия стала осуществимой, Райффайзен Банк передал Благотворительному фонду АТБ немалую сумму — три миллиона гривен. На эти средства было закуплено самое современное оборудование, хорошо зарекомендовавшее себя не только в Украине, но и во всем мире. Речь идет об электрохирургическом блоке ERBE VIO 300 S, эндоскопическом процессоре AQ-100, видеогастроскопе VGT-Q30J, источнике света AQL-100, видеоколоноскопе VCC-Q30JL, видеобронхоскопе VBC-Q30 и VBC-1T30, гистеропомпе. В медицинской практике развитых стран мира такое оборудование активно используется для выполнения широкого спектра задач – значительно расширяет возможности современной медицины.

Благодаря усилиям ответственного патриотического бизнеса примерно за месяц оборудование будет доставлено в одно из старейших многопрофильных лечебных медицинских учреждений Украины.

Напомним, что Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова является одним из крупнейших медицинских хабов страны. Здесь оказывают квалифицированную помощь и проводят реабилитацию наиболее сложным пациентам, пострадавшим от войны.

Перейдя на особый режим работы еще в первые дни войны, АТБ крепко стоит на страже продовольственной безопасности страны, бесперебойно обеспечивает миллионы граждан свежими продуктами по честным ценам. Вместе с гражданским населением и военными компания активно работает ради нашей победы. На нужды ВСУ за время войны передано уже сотни тонн качественного провианта, а также более тысячи машин специального назначения и столько же дронов разных типов. За активную гражданскую позицию, патриотизм и помощь Вооруженным силам Украины АТБ имеет личную благодарность от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.