Астропрогноз на 29 января: это благоприятный день для переговоров и разрешения конфликтов

Четверг, 29 января, благоприятен для искренних разговоров, переговоров и решения проблем. Общение будет неконфликтным и содержательным.

Сегодня идеальный день, чтобы сказать "спасибо", и провести разговор, который вы откладывали, пишет Thekit. Больше о том, что ожидает каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Сегодня отличный день, чтобы поговорить с другом и сказать ему, как много он для вас значит в вашей жизни. Или в группе или рабочем коллективе вы расскажете, как высоко вы цените свое участие здесь. Это также благоприятное время для постановки целей.

Телец

Сегодня отличный день, чтобы попросить об услуге или разрешении у родителей, начальника или любого другого авторитетного лица. Вы будете убедительными и теплыми, и вы найдете подход к людям.

Близнецы

Сегодня стоит спланировать путешествия или начать изучать что-то. Вас могут привлечь философские и религиозные темы. Если у вас есть друзья или знакомые другой национальности, вы можете сказать, как вы о нем заботитесь или цените.

Рак

Сегодня будут удачными финансовые переговоры относительно общего имущества, наследства и всего, что вы разделяете с кем-то другим. Вы найдете правильные слова, чтобы выразить свою позицию. Вы донесете свои идеи искренне и мастерски. Поэтому вы победите.

Лев

Меркурий сегодня находится в линии с Венерой в противоположном положении к вашему знаку, что положительно повлияет на ваши слова. Вы искренне скажете близкому человеку, как вы его любите и цените. Это также отличный день для разрешения конфликтов и недоразумений. Вечером насладитесь одиночеством.

Дева

Ваша работа будет эффективной. Вы быстро заметите закономерности и найдете возможности для увеличения заработка и эффективности. Общение с коллегами будет приятным. Вы также можете узнать что-то, связанное со своим здоровьем. Вечером поговорите с другом.

Весы

Вы умеете прекрасно коммуницировать. Сегодня хороший день, чтобы выразить свою привязанность и любовь любимому человеку. Также скажите своим детям, как сильно вы их любите. Вы будете очаровательными в оценке искусства. Вами будут восхищаться.

Скорпион

День прекрасно подходит для важного семейного разговора. Вы сможете правильно выразить свое мнение и рассказать члену семьи, как сильно вы о нем заботитесь. У вас возникнет желание позаботиться о своем доме и его атмосфере. Вечер благоприятен для учебы.

Стрелец

Вы оцените окружающих вас людей и будете дружелюбными. Общение будет теплым как на работе, так и дома. Вы будете в хорошем настроении. Вечером проверьте свои финансы.

Козерог

Вы победите в финансовых переговорах, поскольку вы будете контролировать свои идеи и слова. Вы сможете идеально высказаться. Доверяйте своим идеям для заработка. Также день благоприятен для покупок.

Водолей

Ваши слова сегодня будут очаровательными, убедительными и точными. Дискуссии с другими ожидаются особенно теплыми и взаимоподдерживающими. Вечер посвятите организационным вопросам.

Рыбы

Это спокойный и расслабленный день. Во второй половине вы захотите общаться. Поговорят с друзьями или любимым человеком. Ваши разговоры пройдут в приятной атмосфере и вам будет, что сказать.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

