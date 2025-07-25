Астропрогноз на 25 июля: как правильно начинать день

В пятницу, 25 июля продолжается второй лунный день. Луна и Солнце сегодня встречаются в созвездии Льва.

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Каким будет этот день и какую практику стоит сделать, чтобы получить от него наибольшую пользу, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, эта практика принесет пользу не только тому, кто ее делает, но и всем вокруг.

"Что касается пятницы, 25 июля, я бы советовала ритуал благодарности всем живым существам", – сказала Исита Гая. И объяснила, как его правильно выполнять. "Вот когда вы просыпаетесь, вы можете утром выделить 5 минут и пожелать счастья, благости, и сытости, и мира, и радости всем живым существам на земле", – сказала она.

Также астролог посоветовала повторить эту практику еще и перед сном. "И 5 минут перед тем, как вы будете засыпать, пожелайте счастья, радости, благодати, сытости и мира всем живым существам на планете. И именно этот ритуал, если вы будете выполнять его в пятницу, выполнять его каждый день, очень существенно изменит вашу жизнь", – спрогнозировала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 25 июля для всех знаков зодиака – кому сегодня важно позаботиться об отношениях с близкими.

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