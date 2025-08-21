Ароматная яблочная "Шарлотка" по рецепту Эктора Хименеса-Браво: рецепт идеального теста
Самый вкусный летний пирог – "Шарлотка". Готовится она очень просто, достаточно всего лишь приготовить удачное тесто из яиц и муки. А яблоки лучше всего выбирать кисло-сладкие.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной яблочной "Шарлотки.
Ингредиенты:
- Яблоки (кислые сорта) 500-600 г
- Сахар 160 г
- Мука 160 г
- Яйца 4 больших (или 5 маленьких)
- Соль щепотка
Способ приготовления:
1. Яблоки порежьте дольками или кубиками.
2. Тесто: взбейте яйца с сахаром и солью. Взбивайте до густой, светлой массы, после проведите венчиком, если след держится 1-2 секунды, все хорошо. Просейте муку в миску, осторожно перемешайте лопаткой, медленными движениями снизу вверх.
3. Застелите форму пергаментом или смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой. Формируем пирог: вариант 1 – вылить половину теста, выложить часть яблок, затем — остальное тесто и яблоки сверху. Вариант 2 – смешать яблоки с тестом сразу и выложить в форму.
4. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте 25-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой!
