Ароматная яблочная "Шарлотка" по рецепту Эктора Хименеса-Браво: рецепт идеального теста

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
270
Ароматная яблочная 'Шарлотка' по рецепту Эктора Хименеса-Браво: рецепт идеального теста

Самый вкусный летний пирог – "Шарлотка". Готовится она очень просто, достаточно всего лишь приготовить удачное тесто из яиц и муки. А яблоки лучше всего выбирать кисло-сладкие.

Домашний яблочный пирог

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной яблочной "Шарлотки.

Ингредиенты:

  • Яблоки (кислые сорта) 500-600 г
  • Сахар 160 г
  • Мука 160 г
  • Яйца 4 больших (или 5 маленьких)
  • Соль щепотка

Способ приготовления:

1. Яблоки порежьте дольками или кубиками.

Яблоки для десерта

2. Тесто: взбейте яйца с сахаром и солью. Взбивайте до густой, светлой массы, после проведите венчиком, если след держится 1-2 секунды, все хорошо. Просейте муку в миску, осторожно перемешайте лопаткой, медленными движениями снизу вверх.

Тесто для пирога

3. Застелите форму пергаментом или смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой. Формируем пирог: вариант 1 – вылить половину теста, выложить часть яблок, затем — остальное тесто и яблоки сверху. Вариант 2 – смешать яблоки с тестом сразу и выложить в форму.

Сколько готовить пирог

4. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте 25-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой!

Готовый пирог

