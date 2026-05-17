Арбузы будут очень сладкими: что обязательно положить в лунку

Чтобы арбузы выросли крупными, сочными и сладкими, лунку перед посадкой нужно правильно подготовить. Самое важное – дать растению рыхлую, питательную и хорошо прогретую почву, в которой корни быстро приживутся.

Опытные огородники советуют добавлять в лунку перегной или компост, древесную золу, а при необходимости – немного песка. Особенно важным считается зола, ведь она содержит калий, который влияет на наливание плодов и накопление сахаров. OBOZ.UA рассказывает, какие удобрения помогут получить вкусный урожай, а какие наоборот могут навредить.

Что положить в лунку для арбузов

Арбузы любят легкую, рыхлую и теплую почву. Если земля бедная или тяжелая, растениям будет сложнее развиваться, а плоды могут получиться более мелкими и менее сладкими.

Перед посадкой в каждую лунку можно добавить 1–2 горсти хорошо перепревшего перегноя или компоста. Это даст растению стартовое питание и сделает почву более рыхлой.

Еще один полезный компонент – древесная зола. Ее часто добавляют именно под бахчевые культуры, так как она содержит калий и другие микроэлементы. В лунку достаточно всыпать примерно стакан золы, после чего его надо хорошо перемешать с землей, чтобы корни не контактировали с концентрированной добавкой напрямую.

Зачем добавлять песок

Если почва на участке тяжелая, плотная или глинистая, в лунку стоит добавить немного песка. Он поможет сделать землю более легкой и улучшит дренаж.

Это важно, так как арбузы не любят застоя воды. В слишком мокрой почве корни могут страдать, а сами плоды часто становятся более водянистыми и менее насыщенными на вкус.

Стоит ли класть яичную скорлупу

Измельченную яичную скорлупу иногда также добавляют в лунки. Она постепенно обогащает почву кальцием и может немного улучшить ее структуру.

Однако не стоит рассчитывать, что скорлупа мгновенно даст заметный эффект. Она разлагается медленно, поэтому это скорее дополнительная органическая добавка, а не основное удобрение для арбузов.

Чего нельзя класть в лунку

Самая распространенная ошибка – использование свежего навоза. Его не стоит добавлять непосредственно в лунку, потому что он может "сжечь" нежные корни молодых растений.

Кроме того, избыток азота часто заставляет арбузы активно наращивать листья и плети, но не плоды. В результате растение выглядит сильным, однако урожай может быть хуже.

Также не нужно чрезмерно поливать арбузы после посадки. Влага им нужна, особенно в начале роста, но постоянно мокрая почва вредит культуре.

Как сделать арбузы более сладкими

Для сладких арбузов важны не только добавки в лунку. Растениям нужно много солнца, тепла, пространства и умеренный полив. Особенно важную роль играет калий. Именно поэтому золу считают одним из самых полезных натуральных компонентов для бахчевых культур.

Когда плоды уже сформировались и начинают созревать, обильный полив постепенно сокращают. Избыток воды в этот период может сделать арбузы менее сладкими и более водянистыми.

