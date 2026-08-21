Тихоокеанская "тепловая бомба": почему ученые заговорили о самом сильном Эль-Ниньо в истории и чем это грозит

Метеорологи предупреждают об исключительно мощном явлении Эль-Ниньо в Тихом океане, которое может стать самым сильным за всю историю наблюдений. Оно способно усугубить глобальное потепление и вызвать волну экстремальных погодных явлений.

Видео дня

Об этом сообщает BBC. Ученые также прогнозируют, что из-за влияния Эль-Ниньо в 2027 году может быть установлен новый температурный рекорд.

Эль-Ниньо уже влияет на погоду

Метеорологическая служба предупредила, что на фоне мощного Эль-Ниньо 2027 год с высокой вероятностью может стать самым теплым за всю историю наблюдений.

Влияние этого явления уже ощущается в различных регионах мира. Так, в Индии муссонные осадки остаются ниже нормы, а в Атлантике фиксируется более слабая ураганная активность. Для Великобритании Эль-Ниньо, в свою очередь, может означать более влажную и штормовую осень.

"Мы должны четко понимать, что это беспрецедентное явление. Я никогда не видел столь интенсивного сигнала Эль-Ниньо в наших прогнозах", – подчеркнул руководитель отдела долгосрочного прогнозирования в Метеорологическом бюро Великобритании, профессор Адам Скейф.

Это явление несет различные погодные риски для всего мира

Вместе с тем перераспределение тепла в океане и изменения атмосферной циркуляции над ним могут существенно влиять на погодные условия далеко за пределами Тихого океана.

В частности, во время Эль-Ниньо юго-западный муссон в Южной Азии может ослабевать, что приводит к дефициту осадков. В 2026 году количество муссонных дождей в регионе уже заметно уступает средним показателям.

Изменения ветровых потоков над Карибским бассейном и тропической Атлантикой, напротив, могут сдерживать развитие ураганов. На данный момент в сезоне зафиксировали лишь три значительных шторма.

В то же время в регионах, расположенных вблизи тропической части Тихого океана, последствия Эль-Ниньо могут быть противоположными. Австралии угрожают засухи и лесные пожары, тогда как для Перу, Эквадора и южных штатов США возрастает риск сильных наводнений.

Еще одним важным следствием этого явления является выделение значительных объемов тепла из океана в атмосферу. По словам климатолога Метеорологического бюро Ника Данстоуна, это может способствовать росту средней глобальной температуры, особенно в течение года после зимнего пика Эль-Ниньо.

"Таким образом, 2027 год, скорее всего, сместит 2024 год с позиции самого теплого года за всю историю наблюдений", – сказал он.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это теплая фаза климатической системы ENSO (Южное колебание Эль-Ниньо), которая характеризуется аномальным нагревом поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана.

Несмотря на то, что явление зарождается в конкретном регионе, его влияние распространяется далеко за пределы Тихого океана и изменяет глобальную атмосферную циркуляцию. Это может сказываться на направлениях струйных течений, атмосферном давлении, количестве осадков и температуре в разных уголках планеты.

Мощные эпизоды Эль-Ниньо способны провоцировать длительные засухи, аномальную жару, масштабные наводнения и изменения активности штормов в различных регионах мира.

Как сообщал OBOZ.UA, супер-Эль-Ниньо может лишить Украину урожая важных зерновых. Украинский аграрный сектор готовится к серьезным погодным вызовам в этом сезоне. Наибольшая угроза нависает над кукурузой и подсолнечником.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!