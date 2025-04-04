'Аномальное' лето ударит по урожаю в Украине: три овоща под большой угрозой

В Украине на фоне предупреждений о резком ухудшении погоды в ближайшие дни апреля уже прогнозируют так называемое аномальное лето, когда, кроме жары, ожидаются ливни с грозами, град и шквалы. И есть предположения, что нехватка влаги в почве, заморозки, а в дальнейшем очень теплая погода могут негативно повлиять на урожай, в частности, под большой угрозой – выращивание некоторых овощей.

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OBOZ.UA выяснил, почему специалисты говорят одновременно и об "окне возможностей" для третьего урожая, и об опасностях для него из-за погоды. Также рассказываем, какие три овоща больше рискуют не уродить из-за "аномального" лета.

Украине доступен третий урожай?

Украинские аграрии высевают яровые и озимые культуры: первые – весной, вторые – осенью. В этом году климатологи посоветовали готовиться к третьему урожаю – возможности, которую открывает глобальное потепление.

В частности, такого мнения придерживается кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух.

"Озимые сейчас очень быстро созревают, в некоторых регионах – на месяц раньше обычного. Вот после их уборки и можно было бы засевать третий урожай. Некоторые фермеры уже так и делают, высаживая гречку. Если ее посадить в июне, после сбора первых озимых, то на октябрь она созреет, поскольку сентябрь фактически стал еще одним летним месяцем", – объяснила она в одном из интервью этой зимой.

Она также предположила, что на всей территории Украины вскоре можно будет выращивать миндаль и фундук, что уже является очень выгодным бизнесом на западе страны.

По ее словам, климат становится все теплее, и до конца века температура, например, в Харькове – может быть такой, как сейчас в Крыму. Тогда, условно, на Тернопольщине можно будет выращивать субтропические культуры.

"Но все же есть одна большая проблема – у нас все еще остается высоким количество мер холодного воздуха весной. Вспомните прошлый год: в марте цвели деревья, а в апреле ударили заморозки. Такие колебания температур могут принести значительный ущерб", – предупредила специалист.

Культуры могут погибнуть из-за заморозков или жары?

По словам Балабух, в вопросе выращивания "нестандартных" для нашей местности культур, таких как цитрусовые, бананы, хурма и инжир, селекционеры уже очень хорошо поработали. Есть сорта, которые выживают даже в украинских условиях. В Киевском ботаническом саду, к примеру, более трех десятилетий выращивают хурму, и "она прекрасно там себя чувствует".

Вместе с тем климатолог соглашается, что угроза существует для традиционной украинской культуры – картофеля, на который очень сильно влияет повышение температуры воздуха.

"В июне, когда картофель начинает наращивать массу, температура почвы должна быть не слишком высокой, потому что картофель просто "испечется", то есть начнет гнить. На украинском юге для выращивания картофеля уже сейчас сложились неблагоприятные условия. Нужно либо изменять сроки посадки, либо технологии выращивания. И такая ситуация с картофелем везде, не только в Украине – здесь уже должны работать агрономы и думать о том, как получить постоянный урожай этой культуры", – заявила Балабух.

По ее мнению, под угрозой также огурцы и капуста. Эти овощи требуют много влаги, и вырастить их в открытом грунте становится проблематично: следует применять определенные технологии, например капельное орошение или сетки для затенения.

"Делать так, как когда-то наши бабушки (посеять огурцы весной и ничего больше не делать, разве что иногда поливать, если нет дождя), уже не получится", – признала кандидат географических наук.

Она говорит, что в 2025 году будет многое зависеть от осадков и от того, как они будут распределяться в течение периода созревания урожая этих трех овощей. То есть от того, будут ли это локальные мощные ливни или несильные, но частые дожди (такой режим более благоприятный).

"Перспективы урожая следует оценивать поближе к началу сезона, послушав синоптиков. Потому что климатические прогнозы – это тенденция, а синоптические – уже детали. Именно синоптики нам расскажут, будут ли заморозки на почве и где выпадут осадки", – подытожила Балабух.

Предупреждение об ухудшении погоды

Отметим, что уже в ближайшие выходные в Украине ухудшится весенняя погода: на 5-6 апреля прогнозируют резкое понижение температуры днем и ночью, местами она упадет до двух-трех четырех ниже нуля, а в Карпатах даже до -10 °С.

В некоторых областях ожидаются дожди с мокрым снегом, местами сильные осадки, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

По данным Укргидрометцентра, 8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода распространится на большую часть территории Украины, будет усиление ветра.

Как сообщал OBOZ.UA, сокращение периода метеорологической зимы, тенденция к повышению температуры воздуха и отсутствие снегопадов зимой могут привести к снижению уровней подземных вод и рек. В Украине наиболее уязвима к засухам южная степь, в частности районы Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

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