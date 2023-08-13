Анна или Ганна? Как будет правильно на украинском

Анна – это популярное украинское имя, которым часто родители называют своего ребенка, но можно услышать такой вариант, как Ганна. Некоторым людям это не нравится, и они считают, что это совершенно разные имена.

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Анна и Ганна – это два фонетических варианта одного и того же имени. Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.

По его словам, в русском и болгарском языке распространен вариант Анна, а в украинском, польском и белорусском – Ганна. В чешском – Гана, но с одной буквой „н“. Дальше уже право за родителями, как назвать своего ребенка.

Также часто можно встретить людей с именами "Кристина", "Никита" и "Алена", у которых записана такая же форма имени и в официальных документах. На самом деле на украинском правильно будет Христина, Микита и Олена.

Авраменко отметил, что родители имеют право записывать имя в документы, как они хотят. Но правильно использовать форму имени, которая соответствует традиционной форме в Украине.

Также Авраменко объяснил, есть ли в украинском языке слово "однофамілець". Он отметил, что это сразу кажется русизмом, но "однофамильца" действительно можно встретить в украинских словарях.

Образовано оно из двух частей: "одно" и "фамілец". Последнее происходит не от русского языка, а из латыни и буквально означает "familia" – "родина, сім’я".

В украинском языке есть и соответствующее прилагательное "фамільний", что тоже имеет латинское происхождение и означает "родовий", "родинний".

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