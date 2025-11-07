УкраїнськаУКР
Анджелина Джоли — храбрая женщина. Она выбрала одно из самых опасных мест в Украине

Да, наверное, все-таки нужно подчеркнуть, что она — храбрая женщина.

Все селебрити, кто поддерживает Украину, обычно навещают Львов и Киев, но Анджелина Джоли поехала к детям в Херсон.

Это не просто прифронтовой город, а буквально фронт.

Русские дроноводы ведут там целенаправленные сафари на мирных жителей, осознанно убивая и калеча их.

Можно сказать, мол, что тут храброго — люди вообще там живут, а воины и вовсе рискуют жизнями.

Но все всегда измеряется в контексте и относительно.

То, в каком положении находится Анджелина, с ее достатком и возможностями, — поддержать детей она могла и во Львове.

Учитывая, что она Украине в принципе ничего не должна, за такой поступок она и так получила бы искреннюю благодарность от сражающихся украинцев.

Но она выбрала одно из самых опасных мест, где русский мир буквально сеет смерть.

Дай Бог больше таких храбрых друзей храбрым украинцам.

