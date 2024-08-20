Название/автор: Мои эмоции – это ты!/ Анатолий Нейолов и Наталья Казанцева

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Театр: Черный квадрат

Режиссер: Анатолий Нейолов

Спектакль "Мои эмоции – это ты!" от Театра-студии импровизаций "Черного квадрата" препарирует семейные измены. По детективной схеме мужчина и женщина поочередно становятся то жертвами, то обвиняемыми в смертном грехе прелюбодеяния. И среди комичности, интриг, психологизма и импровизаций зрителю легко узнать собственное отражение.

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П’ятничний вечір. Оля (Анна Яновіцька) та Діма (Сергій Федорчук) повертаються з корпоративу та влаштовують розбір польотів. Хто як стояв, з ким як спілкувався і, взагалі, як себе вів. Та від душних - але невинних - причіпок Оля слово за слово доходить до перших поцілунків: Діми з її колежанкою Ксюшею. А чоловік, щоб не залишитись в боргу, натякає на "тісні" відносини Олі з начальником Еріком…

Механіка у виставі "Ти – не твоя емоція" (режисер Анатолій Нєйолов) цілком детективна. Кожен новий факт, що виринає під час подружнього конфлікту, перегортає до гори дриґом картину п’ятничного інциденту. Почергово то Оля приміряє прокурорські погони перед Дімою, то дружині доводиться каятися в найпотаємніших гріхах. За рахунок покрокової інтриги вистава зберігає цікавість до останніх реплік.

А актори мають змогу приміряти на себе амплуа відомих детективів. Тут і гостроти з арсеналу нуарного Філіпа Марлоу, і аналітика у дусі прозорливого Шерлока Холмса, і психологічні інсайди на кшталт витонченого Еркюля Пуаро.

До речі, вистава не тільки розважає глядача, а й знайомить з науковою психологією. Зі сцени Діма буквально препарує відносини між чоловіком та жінкою, розказує про причини та ознаки сімейного адюльтеру. Хоч таке просвітництво й етологічна правда не завжди до душі його половинці Ользі.

Як у доброму детективі, основна принада "Мої емоції – це ти!" в деталях. Не тільки тих, які впливають на "справу про подвійну зраду", а й в дрібницях з побуту героїв. Саме за рахунок тонкощів, які знайомі лише парам, що живуть разом, чи офісного сленгу актори резонують з залом, стають зрозумілими глядачеві, своїми.

Попри те, що на сцені відбувається маленька трагедія, актори - в стилі театру "Чорний квадрат" - не ниють, а відгавкуються один від одного з вогником, "на бодряку". Тому в залі хоч і співчувають парі, але плачуть лише від сміху. Невимушеності дійству додає імпровізаційний гумор. Харизматичні й сміливі Федорчук та Яновіцька на початку вистави запросили 5 реплік з залу – й органічно вплели їх в тканину розповіді. Навіть про те, "що місяць складається з зеленого сиру". Браво!

Драйв, гумор, детективна інтрига й близькість героїв до залу – принади, за які можна рекомендувати "Мої емоції – це ти!" для необтяжливого недільного перегляду. Замість того, щоб прокручувати глядача через м’ясорубку взаємопочуттів, автори пропонують заглянути на зради осторонь, з гумором та науково-психологічною неупередженістю. Адже якщо проблему ревнощів між чоловіком та жінкою неможливо остаточно розв’язати, то з неї можна хоч самоіронічно поглузувати.