Альтернатива пуансеттии: названо рождественское растение, которое живет гораздо дольше

Декорирование дома растениями в период рождественских праздников не должно сводиться только к венкам из хвои. Так в последние годы большую популярность приобрела пуансеттия, которая зацветает именно в начале зимы и даже имеет народное название "рождественская звезда".

Однако купленная в супермаркете к праздникам пуансеттия может не пережить с вами всю зиму. Именно поэтому эксперты по комнатным растениям советуют обратить внимание на другие виды зелени, которые могут стать живым праздничным декором. Так издание Interia Kobieta рассказало о растении, которое называется ардизия и тоже несет с собой в ваш дом вполне рождественский вайб.

Происхождение и вид

Ардизия происходит из Восточной Азии. В естественной среде ее можно встретить в лесах Китая, Японии и Кореи. Особенно любит растение болотистые территории, что уже должно дать нам подсказку относительно условий ее выращивания.

В естественных условиях ардизия достигает размеров небольшого куста, но в горшке вырастает до 60-100 см высотой. Ее особенностями являются плотные блестящие листья и мелкие цветы, которые появляются летом. Наиболее декоративный вид растение приобретает зимой. Именно тогда созревают его шарообразные ярко-красные плоды. Они не являются лишь кратковременным украшением, поскольку держатся на веточках в течение многих месяцев. Это растение прекрасно вписывается как в классические, так и в более современные интерьеры.

Требования и выращивание

Хотя ардизия имеет экзотическое происхождение, ее потребности в уходе не слишком особенные. Да, ей понадобится определенное внимание, но в пределах привычных процедур по уходу за домашним садом.

Ключевым в выращивании ардизии является выбор места. Лучше всего она растет под ярким, но рассеянным светом. В идеале лучше размещать ее на восточном или западном подоконнике. В темном закоулке она будет меньше плодоносить.

Учитывайте потенциальную ядовитость

Хотя ардизия имеет чрезвычайно высокую декоративную ценность и может привлекать внимание, все же слишком часто касаться ее не стоит. Растение содержит ядовитые вещества. Умеренно опасными являются как плоды, так и листья ардизии. Случайное потребление может привести к желудочным расстройствам.

Обычный уход за цветком опасности для человека не представляет. Кроме того ардизию не относят к высокотоксичным растениям. Тем не менее, лучше держать ее подальше от детей и домашних животных, а работы по уходу выполнять в защитных перчатках.

