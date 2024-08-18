Алена Делона очень любили в Советском Союзе. В стране ватников, мохеровых беретов, авосьок и стираемых пакетов французский красавец был как мечта о коммунизме – такой желанный и такой недостижимый советским людям.

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Советские, а затем русские женщины, крутили бигуди и воображали, что их берет не пьяный Ванька с небритой мордой, перегаром и в семейных трусах в однокомнатной квартире за шторкой, чтобы не видели дети, а красавчик Ален на яхте где-то в Средиземном море. Наливает им двойной бурбон вместо ванькиного одеколона и кладет в рот сыр с плесенью вместо плавленого сырка Дружба с сельдью. За эти мечты Алена Делона в СССР любили, как Аллу Пугачеву, а может и сильнее.

Был ли Ален Делон лакомой целью для российской пропаганды, чтобы привлечь его на сторону путина? Безусловно. Есть ли у него предложения по типу тех, от которых не отказался в свое время Жерар Депардье? Гарантированно.

Но Делон – не Депардье. Не продался. Не скурвился. Не выбрал длинный рубль вместо достоинства. Остался Человеком. Поддержал Украину в нашем сопротивлении. Прожил честно и достойно. Почтите с миром, Маэстро! Ушла целая эпоха.