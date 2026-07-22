Александра Паскаль представила свой "Танец свободы" на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Александра продолжает международное турне Dance of Freedom ("Танец свободы"), которое проходит при поддержке Фонда Рината Ахметова и ФК "Шахтер".

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Юная гимнастка представила свой танец в самом сердце Нью-Йорка – на площади Таймс-Сквер, где ежедневно бывают тысячи людей со всех уголков мира. В своём выступлении девушка через танец рассказывает о силе, мечтах и несокрушимости украинских детей. Это событие стало ещё одной важной остановкой её международного тура, призванного привлечь внимание мира к Украине.

"Нью-Йорк меня очень впечатлил. Здесь высокие здания, много людей и очень интересная атмосфера. Я рада, что смогла здесь выступить и рассказать об Украине. Для меня это очень важно", – поделилась впечатлениями девочка.

Визит Саши в США оказался насыщенным. Александра встретилась с представителями ООН, рассказала о том, как российско-украинская война изменила ее жизнь и как украинские дети и мирное население ежедневно страдают от обстрелов со стороны России.

Во время мирового турне Dance of Freedom Александра Паскаль встретилась с легендой украинского и мирового бокса Александром Усиком. Выдающийся спортсмен пообщался с девочкой, отметив её невероятную силу духа и настоящий спортивный характер.

"Когда я увидел этот танец в Париже, первое, что я подумал: у этой девочки очень сильное сердце и характер, которые помогают ей двигаться вперёд. Я уверен, что у вас всё будет замечательно. Главное – не останавливайтесь и работайте. Такие фонды, как Фонд Рината Леонидовича, так же как и мой, работают, чтобы помогать гражданским, военным и всем, кто нуждается в этой помощи", – сказал Александр Усик во время встречи.

Самым эмоциональным моментом поездки для Александры стало посещение финала Чемпионата мира по футболу. Она вживую увидела решающий матч и церемонию награждения новых чемпионов мира – сборной Испании. Атмосфера стадиона, тысячи болельщиков и триумф лучших футболистов планеты подарили юной гимнастке незабываемые впечатления и вдохновение для собственных спортивных достижений.

Впереди у Саши – выступления и встречи на новых континентах: 23 июля – Рио-де-Жанейро (Бразилия), 27 июля – Найроби (Кения) и 31 июля – Токио (Япония). В каждом из этих городов юная гимнастка представит специальную танцевальную постановку в знаковых местах.

Проект "Dance of Freedom" реализует Фонд Рината Ахметова при поддержке ФК "Шахтер" к 35-й годовщине Независимости Украины. Его цель – через историю Александры привлечь внимание международного сообщества к украинским детям, чьи жизни навсегда изменила война, и показать их силу, несокрушимость и стремление жить.

В мае 2022 года жизнь Александры изменил российский ракетный удар по Одесской области – девочка лишилась ноги. После длительного лечения и реабилитации она вернулась к спортивной гимнастике, возобновила тренировки на протезе и снова начала выступать на международных соревнованиях. Сегодня Александра является примером стойкости для тысяч украинцев.