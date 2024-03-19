87-летняя украинка стала бабушкой в 105-й раз: появились подробности о семье

Жительница Львова, родившая седьмого ребенка, рассказала, что ее новорожденный сын Павел стал 105-м внуком для ее матери. Сама роженица является десятым ребенком из тринадцати.

Об этом 19 марта сообщили во Львовском областном клиническом перинатальном центре, где родился малыш. Также были опубликованы фото новорожденного и его семьи.

"Седьмого ребенка родила в нашем перинатальном центре 46-летняя жительница Львова. По словам матери новорожденного, мальчик стал 105 внуком у бабушки!" – говорится в сообщении.

Роженица рассказала, что она родом с Ривненщины. В ее семье всегда было много детей.

Она сама – десятый ребенок из тринадцати. Ее маме сейчас 87 лет.

Роды прошли естественным путем, ребенок родился на 40-й неделе беременности с массой тела 3460 г и ростом 55 см.

Встречать из роддома Павла с мамой приехали отец и все шестеро старших детей – три братика и три сестренки.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье 36-летняя женщина родила восьмого ребенка прямо в "скорой". До машины ее несли на носилках, потому что дороги к дому не было. Мальчик появился на свет между селами Горинчево и Липецкие Ворота.

А в Днепре родилась девочка-рекордсменка весом 6 килограммов и ростом 60 сантиметров. Ее назвали Мирослава, роженице делали кесарево сечение.

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