40 млн долл. на благотворительность: как компания Кока-Кола поддерживает украинскую экономику и людей во время войны

Компания Кока-Кола продолжает активно помогать людям и громадам, пострадавшим от войны. С начала полномасштабного вторжения и по сей день Система компаний Кока-Кола вместе с Фондом Кока-Кола направили более 40 млн долларов США на гуманитарную помощь украинцам, восстановление разрушенной инфраструктуры и поддержку своих сотрудников.

Сначала Кока-Кола сфокусировала внимание на наиболее насущных потребностях – поставке продовольствия, воды и вещей первой необходимости. Центры для ВПЛ получили 5000 спальных комплектов, а пострадавшие украинцы – 70 тыс. продуктовых наборов, большие объемы бутилированной воды и напитков.

Впоследствии Система компаний Кока-Кола вместе с Фондом Кока-Кола сосредоточили усилия на инфраструктурных проектах и поддержке устойчивости громад. В Киевской области Кока-Кола восстанавливает разрушенный детский сад, а больницы, школы и жилые дома по всей Украине получили 105 мобильных котельных для обеспечения теплом. Кроме того, громадам передали 54 мощных электрогенератора, которые поддерживают работу социальных объектов во время отключений электроэнергии.

Отдельное направление гуманитарной деятельности – восстановление стабильного доступа к чистой питьевой воде. При поддержке Фонда Кока-Кола в южных и восточных областях реализовали ряд таких проектов, в частности, в Чернобаевской громаде построили новую скважину. Кока-Кола также помогла восстановлению фермерских домохозяйств, пострадавших от боевых действий.

"Развитие нашего бизнеса в Украине тесно связано с социальным и экономическим развитием страны. Для нас важно придерживаться принципов устойчивого развития, поддерживать громады, помогать людям и формировать ответственную бизнес-среду. Мы и в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы делать весомый вклад в общество и экономику страны", – подчеркнула Татьяна Ставицкая, и.о. генерального директора "Кока-Кола-Украина Лимитед".

Наряду с гуманитарными проектами Кока-Кола стимулирует развитие экономики Украины. Согласно исследованию международной компании Steward Redqueen, вклад Системы компаний Кока-Кола в ВВП Украины по всей цепочке создания стоимости в 2024 году составил 19,1 млрд грн.

Кроме непосредственной деятельности Кока-Кола, эта цифра также включает экономический эффект от взаимодействия с поставщиками и бизнес-партнерами – прежде всего в сферах торговли, транспорта, промышленности, государственных и бизнес-услуг и сельском хозяйстве.

Каждая гривня добавленной стоимости, сгенерированная непосредственно Кока-Кола, способствует созданию еще 10 гривен в смежных отраслях, а одно рабочее место в компании поддерживает еще 25 в различных секторах экономики.

"Мы идем в будущее вместе с Украиной. Исследование социально-экономического вклада подтвердило значительное влияние Кока-Кола на ВВП, создание рабочих мест и высокий уровень интеграции в украинскую экономику, что является лучшим свидетельством нашей преданности украинскому народу", – отметил Душан Митрев, генеральный директор "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед".