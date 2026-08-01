36 лет назад в Украине начался "ленинопад": какой город сделал это первым в СССР

Первым городом в Советском Союзе , где был повержен памятник основателю СССР Владимиру Ленину, стал украинский город Червоноград во Львовской области. Там монумент "вождю мирового пролетариата" сбросили с пьедестала ровно 36 лет назад, 1 августа 1990 года.

Видео дня

Спустя шесть лет на месте, где возвышалась фигура Ленина, ставшего символом для государства-оккупанта России, был установлен памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. OBOZ.UA напоминает об этом, без преувеличения, эпохальном событии.

36 лет назад в Украине начался "ленинопад"

1 августа 1990 года стало поистине историческим днем для города Шептицкий (на тот момент – Червоноград): в тот день на главной городской площади был демонтирован памятник Ленину.

Несмотря на то, что упомянутые события произошли вскоре после принятия Декларации о государственном суверенитете Верховной Радой УССР, то, чего добились украинцы в Червонограде и что единогласно поддержали депутаты горсовета, стало проявлением незаурядного мужества: репрессивная машина КГБ все еще продолжала действовать, а до распада СССР оставалось еще почти полтора года.

На внеочередную сессию 20 июля 1990 года депутаты Червоноградского горсовета собрались на фоне масштабных шахтерских протестов, бушевавших на западе Украины. Самой массовой акцией стала забастовка 11 июля, в которой приняли участие около 12–14 тыс. шахтеров.

Забастовщики требовали фактической декоммунизации отрасли – перестройки управленческих связей и департизации угольных предприятий, вывода партийных и комсомольских комитетов из предприятий и учреждений, изъятия здания горсовета из собственности КПСС в пользу города, вывода из-под контроля коммунистов газеты "Шахтер Червонограда" и т. д.

"Требования к республиканским властям были шире: провозглашение полной государственной самостоятельности Украины, национализация коммунистического имущества, расследование преступной деятельности КПСС. И именно эта забастовка вынесла приговор бронзовому Ленину", – пишет об этих событиях издание Zbruc.

На сессии городские депутаты, пусть и под видом "временной" меры, единогласно поддержали инициативу громады Червонограда по демонтажу памятника Ленину.

А уже 1 августа на центральной площади города коммунальщики и строители начали демонтировать бронзового Ленина, который имел высоту 5 м, весил более 5 тонн и стоял на постаменте высотой 4,5 м.

Сожалели о гигантской скульптуре лишь немногочисленные сторонники Компартии. Большинство украинцев, напротив, искренне радовались демонтажу памятника тоталитаризму. Впрочем, не обошлось и без столкновений.

Червоноград стал первым городом на территории советской империи, где был снесен памятник её основателю. И пока коммунисты, в том числе и в Киеве, думали, что делать с червоноградскими бунтовщиками, "ленинопад" распространился на другие города Украины: Тернополь (8 августа), Коломыю (17 августа) и далее...

А спустя чуть более шести лет, 24 августа 1996 года, на месте, где когда-то возвышался бронзовый Ленин, был установлен памятник Шевченко. Для его создания использовался переплавленный металл со снесенного советского монумента.

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее в сети показали, как проходил первый этап декоммунизации в Киеве в 1991 году. До наших дней дошла историческая фотография.

Процесс, между тем, до сих пор не завершён. В частности, советскую звезду на стелле "Киев – город-герой" в столице демонтировали лишь в июне этого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!