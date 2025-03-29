'Ждем судов': юрист указал на противоречие, которое лишит военных 18-24 лет выплаты в 1 млн грн

Выплаты в 1 млн грн, предусмотренные проектом "Контракт 18-24", могут не получить военные, которые дважды и более привлекались к ответственности за дисциплинарные нарушения во время службы. Однако адвокат Роман Лихачев считает, что в некоторых случаях такое наказание несоразмерно, поэтому военнослужащие могут обращаться в суд.

Видео дня

Документ с разъяснениями Министерства обороны относительно выплат или невыплат вознаграждения в 1 млн грн молодежи, которая пошла служить или уже служит в Силах обороны, получило издание NV. Лихачев прокомментировал нормы, прописанные чиновниками.

18-24-летних добровольцев могут лишить выплаты в случае, если они два и более раза были привлечены к ответственности за дисциплинарные нарушения, прописанные в соответствующей Инструкции. Речь идет о:

– СЗЧ;

– распитии алкогольных напитков и употреблении наркотических средств на территории воинской части, несение службы в состоянии опьянения;

– нарушении общественного порядка или пребывание в общественных местах в нетрезвом состоянии в военной форме во внеслужебное время;

– нарушении уставных правил несения караульной службы и т.п.

По мнению адвоката, такая ответственность иногда несоизмерима с лишением права получить 1 млн грн. "Иногда военнослужащие даже не оспаривают свои взыскания, хотя они несправедливы", – высказал свою позицию эксперт.

Уже есть военнослужащие, которые заявляют, что обжаловали бы взыскание, если бы знали, что теряют миллион. "Лишать 1 млн грн – это уже серьезное наказание. Поэтому ждем судов, которые будут по этому поводу", – сказал Лихачев.

Кроме того, он считает несправедливым лишение выплат военных, получивших офицерские звания.

"Это неправильно и приведет к неравенству между военными", – объяснил адвокат.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В марте Генеральный штаб Вооруженных сил Украины расширил список бригад, к которым можно присоединиться по "Контракту 18-24". К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт, добавились еще десять.

– В Минобороны разъяснили, как работает этот алгоритм и как украинцы могут стать участниками проекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!