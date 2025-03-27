Добавились еще 10: в Минобороны расширили список бригад, к которым можно присоединиться по 'Контракту 18-24'

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины расширил список бригад, к которым можно присоединиться по проекту "Контракт 18-24". К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт, добавились еще десять.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение "Резерв плюс".

Теперь добровольцы смогут подписать контракт еще с такими десятью бригадами:

3 отдельная штурмовая бригада

24 отдельная механизированная бригада

93 отдельная механизированная бригада

30 отдельная механизированная бригада

128 отдельная горно-штурмовая бригада

36 отдельная бригада морской пехоты

39 отдельная бригада береговой обороны 30 корпуса морской пехоты

25 отдельная воздушно-десантная бригада

80 отдельная десантно-штурмовая бригада

59 отдельная штурмовая бригада.

По-прежнему можно присоединиться и к 72 отдельной механизированной бригаде, 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 38 отдельной бригаде морской пехоты, 28 отдельной механизированной бригаде, 10 отдельной горно-штурмовой бригаде и 92 отдельной бригаде.

"Таким образом, теперь есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, с февраля 2025 года Министерство обороны Украины ввело инициативу "Контракт 18-24", предусматривающую возможность добровольной службы для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в Силах обороны. Для них контракт продлится один год. При этом рекрутам предоставляется финансовое вознаграждение, кроме зарплаты и дополнительных выплат.

В Минобороны разъяснили, как работает этот алгоритм и как украинцы могут присоединиться к проекту.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что проект "Контракт 18-24" будет расширен на Нацгвардию и ГНСУ. Он подчеркнул, что есть соответствующий запрос на фронте и будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев.

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