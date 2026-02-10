2026 год будет неожиданным для одного знака зодиака. Перемены придут в июне

В этом году в жизни Льва произойдет поворотный момент. Как отмечают астрологи, один день может изменить ход целого года или даже нескольких последующих.

Видео дня

В конце июня 2026 года для Льва начнется счастливый период благодаря транзиту Юпитера, пишет Radiozet. Успех этого знака станет видимым и зрелищным.

30 июня 2026 года Юпитер войдет в знак Льва и принесет значительные изменения. Планета удачи Юпитер в знаке Льва особенно сильна. Она вещует прилив энергии, оптимизма и уверенности в себе.

Львы увидят совершенно новые возможности. Это будет ваше звездное время. Ситуации, которые не менялись, внезапно начнут двигаться вперед. Львы смогут продемонстрировать себя миру, реализовать амбициозные планы и выйти из тени.

Карьера, деньги и любовь

Во второй половине года Юпитер во Льве откроет новую главу в профессиональной сфере. Это будет волна успеха и увеличения дохода. Ваша любовная жизнь также будет насыщенной. Вы станете более харизматичными и привлекательными. Любовь Львов будет полна страсти и флирта, а отношения укрепятся и восстановятся. Вы почувствуете новую искру, а одинокие люди окажутся в центре внимания.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.