Украина празднует сегодня день рождения художественной когорты. Кто они?

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#МаксимовіРильському129

19 березня 1985 року народився Максим Тадейович Рильський, який увійшов в українську культуру як тонкий лірик, оригінальний епік, вправний перекладач, мистецтвознавець, фольклорист, етнограф, мовознавець, невтомний популяризатор українського слова. Усе життя прагнув долучити українців до світової поетичної спадщини: переклав із 13 мов найреномованіших представників світової культури. він був також рецензентом, критиком, публіцистом, літературознавцем, редактором величезної кількості видань.

Як варто читати вірші Рильського та розуміти його естетику? Чому митець ідеалізував та романтизував село, звично повне роботи? Які ознаки неокласицизму та особливості його сонетів? Почути справжній голос автора можна в моєму літкасті.

#ЛініКостенко94

19 березня 1930 року народилася Ліна Василівна Костенко. Джерельно чисте слово поетеси навіть у часи її добровільного чи вимушеного мовчання ось уже понад пів віку зцілює спраглі душі від корозії манкурства й лакейської запопадливости перед можновладцями, служить дороговказом усім, кому небайдужа доля України, її народу. Рекомендую прослухати подкаст "Літературне зілля від Ліни Костенко" моєї колеги Олени Саєнко.

#ЕмміАндієвській93

19 березня 1931 року народилася Емма Іванівна Андієвська. Українська поетеса, прозаїкиня, художниця. Творчість Емми Андієвської представлена лірикою, великою та малою прозою, живописом, унікальна за стилем, світоглядними домінантами як в українській, так і у світовій культурі. Її літературна, передусім поетична, спадщина, якій властиві посилена інтелектуальність контенту, експерементальність, геометричність, сфокусована навколо космологічних і онтологічних тем, трансцендетальних феноменів. Більше про життя та творчість Емми Андієвської у відео Ukraїner :

Нехай їхні твори продовжують надихати та радість читачам і читачкам усього світу! Читаймо наше! Українське!

Щасливих іменин, пані Ліно, пані Еммо, пане Максиме!