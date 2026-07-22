100 000 грн на образование: основательница ОО "Дівчата" Спорыш объявила о запуске ежегодной стипендии для украинок

16 июля, в день своего рождения, общественная деятельница, феминистка, посол гендерного равенства в Украине, основательница и директор общественной организации "Дівчата" Юлия Спорыш объявляет о запуске именной стипендии на обучение для женщин Украины. Ежегодно одна стипендиатка будет получать финансирование в размере до 100 000 гривен для получения образования, переквалификации или профессионального развития.

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Стипендия имени Юлии Спорыш создана для женщин и девушек, для которых образование может стать не очередной строчкой в резюме, а настоящим переломным моментом. Её главная цель — стать опорой для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, не имеет достаточных ресурсов или поддержки, но стремится изменить свою жизнь, обрести экономическую независимость, новую профессию или шанс на самореализацию. Ведь когда меняется жизнь одной женщины, меняется будущее целой семьи, общины и общества.

Эта инициатива – уникальный для Украины пример личной филантропии. В обществе привыкли, что благотворителями выступают крупные корпорации или технологические миллиардеры. История Юлии Спорыш доказывает: не обязательно быть миллионершей, чтобы иметь возможность делиться с другими и каждый год создавать новые возможности хотя бы для одного человека.

"Первые 40 лет жизни я посвятила тому, чтобы заложить основу: много училась, упорно трудилась, преодолевала предрассудки и социальные барьеры. Я выросла в малообеспеченной семье и стала первой женщиной в своей семье, которая получила высшее образование, защитила кандидатскую диссертацию и построила дом. Но чтобы это произошло, моя мама вложила свои последние деньги в мое образование.

Сегодня у меня есть дело всей моей жизни, профессиональная реализация, финансовая стабильность, семья, которую я люблю. И именно поэтому в следующие 40 лет я хотела бы поддерживать тех, кто обладает высокой мотивацией и больше всего в этом нуждается. Эта стипендия – для женщины, которая сейчас смотрит на свою жизнь и понимает, что для большого шага ей нужно, чтобы в неё поверил ещё кто-то. Для женщины, которая привыкла откладывать собственные амбиции, но четко осознает, что способна на гораздо большее", – добавляет Юлия.

Образование без ограничений и предвзятости: кто и как может подать заявку

Стипендия имени Юлии Спорыш не имеет возрастных ограничений. Подать заявку может женщина любого возраста и с любым жизненным опытом. Это могут быть как выпускницы школ, которые только ищут свой путь, так и женщины в возрасте 40+, 50+ и старше, стремящиеся кардинально сменить профессию, вернуться к учебе после длительного перерыва или реализовать давнюю профессиональную мечту.

Полученные средства (до 100 000 грн) можно направить на:

обучение в высшем учебном заведении или магистратуре;

курсы профессиональной подготовки или переквалификации;

сертификационные программы или другие образовательные курсы, открывающие путь к финансовой самостоятельности.

Прием заявок на стипендию будет проходить ежегодно с 21 ноября по 11 февраля. Имя победительницы, которая получит финансирование, будет объявляться ежегодно в марте. Узнать подробные условия участия и заполнить анкету можно на официальном сайте Юлии Спорыш.