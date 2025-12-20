'Сделали вклад в защиту того, что правильно': Австралия завершила поставку танков Abrams Украине

Австралийские силы обороны завершили поставку Украине 49 танков M1A1 Abrams. Киев получил технику в рамках военной помощи для усиления обороноспособности на фоне полномасштабной войны с Россией.

О завершении поставки сообщили в Австралийских силах обороны. Также информацию обнародовали представители командования операции Kudu – Europe.

Поставка танков стала частью пакета военной помощи Австралии Украине, общая стоимость которого превышает 1,7 миллиарда долларов, из них более 1,5 миллиарда направлены непосредственно на оборонные нужды. Стоимость самих 49 танков Abrams оценивается примерно в 245 миллионов долларов. Большинство боевых машин прибыли в Украину еще в июле, а последний транш был передан несколько дней назад в полностью боеготовом состоянии.

Командующий операцией "Kudu – Europe" полковник Джеймс Смит отметил, что транспортировка танков стала серьезным логистическим вызовом. "Это огромная задача –доставить 60-тонный танк через полмира и убедиться, что он будет готов к использованию после передачи украинским партнерам", – заявил он.

Технику доставляли морем из порта Джилонг, а путь в Европу длился около 55 дней. По прибытии танки готовили к эксплуатации специалисты по бронетехнике, логистике и механики Австралийских сил обороны. По словам полковника Смита, Abrams является "высокопроизводительной и проверенной платформой", которая усилит способности Украины противостоять российской агрессии.

Лейтенант Митчелл Уокер отметил, что участие в миссии имело для него особое значение. "Было вдохновенно видеть, как Украина защищает себя, и мы рады возможности сделать реальный вклад в защиту того, что правильно", – сказал он.

Поставка танков состоялась на фоне объявления нового пакета помощи Украине на 95 миллионов долларов, который включает логистическое обеспечение, оборудование противовоздушной обороны, боеприпасы, инженерную технику и финансирование развития беспилотных технологий.

