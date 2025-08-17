Журналиста из США, который спрашивал Зеленского о костюме, отблагодарили водкой из РФ: они с любимой-конгрессменкой остались в восторге

Американский якобы "журналист" из пула президента США Брайан Гленн, во время саммита на Аляске, получил от российского "коллеги" в подарок бутылку российской водки. Брайан Гленн был в восторге от подарка.

Видео дня

Сам "журналист" об этом еще не рассказал. А вот его любовница, конгрессменка от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин была потрясена вниманием россиян к его бойфренду, и рассказала об этом в сети.

Американская законодательница, не упоминая о водке, похвасталась, как "американские и российские СМИ мирятся и проявляют доброту", и отметила, что "именно в таком мире я хочет жить".

Об эпизоде с водкой рассказал российский "коллега" Брайна Гленна из кремлевского пула. Он говорит, что один журналист имел проблемы с подставкой к камере, и взял ее напрокат у американца. Последнего отблагодарили водкой.

"Это потрясающе, друг. Спасибо! Американский журналист принимает российскую водку. Никаких взяток, только водка", – ответил Брайан Гленн.

На самом деле "русская водка" оказалась контрафактом, которым торгуют на Аляске в (почему-то по талонам). И купил ее россиянин "в ближайшем магазине".

О ком речь

Как сообщал OBOZ.UA, во время первой встречи президентов США и Украины, еще в феврале, команда американского президента, мягко говоря, упрекала украинского лидера, что тот пришел в Белый дом без галстука и пиджака.

А начались эти нарекания после того, как вышеупомянутый Брайан Гленн спросил у Владимира Зеленского, имеет ли тот костюм. Именно Гленн первый обвинил главу украинского государства в "неуважении" к США, после чего эти же "аргументы" использовал уже вице-президент Джей Ди Вэнс.

Гленн оказался представителем малоизвестной протрамповской сети Real America's Voice. Что интересно – место в пуле Овального кабинета он получил после того, как Белый дом заблокировал доступ для журналистов всемирно известного агентства Associated Press.

Среди других "достижений" этого "эксперта по дресс-кодам для президентов" оказались отношения с конгрессменкой Марджори Тейлор Грин.

Последняя известна тем, что пыталась распространять в США кремлевские нарративы об американских "биолабораториях в Украине" и обвиняла нашу страну в "нацизме" и "пытках гражданского населения".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!