Жену экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы: в чем причина

Жену бывшего президента Южной Кореи Ким Кен Хи приговорили к 20 месяцам заключения. Суд в Сеуле признал ее виновной в коррупции, в частности в получении дорогих подарков от культовой Церкви Объединения.

Это решение стало очередным этапом громкого политического скандала, который охватил страну после отставки ее мужа. Об этом сообщает DW.

Суд установил, что Ким Кен Хи пользовалась своим положением как жена президента Юн Сок Йоля и принимала предметы роскоши, в частности сумку Chanel и ожерелье Graff, что дало ей "значительное влияние", которым она злоупотребляла. В то же время ее оправдали по обвинениям в манипуляциях с акциями и нарушениях законов о финансировании предвыборной кампании.

Расследование также привело к задержанию лидера Церкви Объединения Хан Хак Джа, которая утверждает, что имеет около 10 миллионов сторонников в мире.

Прокуроры требовали для Ким Кён Хи 15 лет заключения, аргументируя, что она якобы стояла "выше закона" и сговаривалась с религиозной организацией, подрывая конституционное разделение церкви и государства.

Сама обвиняемая отвергает все обвинения, признавая лишь, что "сделала много ошибок", и извинилась за "вызванные проблемы".

Скандал с дорогими подарками, зафиксированный скрытой камерой в 2023 году, значительно повлиял на рейтинги ее мужа и привел к сокрушительному поражению его партии на парламентских выборах в апреле 2024 года.

Политический кризис развернулся после того, как президент пытался блокировать расследование против своей жены и даже объявил военное положение, что вызвало конфликт с парламентом и завершилось его импичментом в апреле прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Южной Корее прокуроры требуют смертной казни для бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Его обвиняют в "попытке восстания" и захвате власти, когда в прошлом году он провозгласил военное положение в стране.

В июле 2025 года экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля снова отправили под стражу. Ему выдвинули новые обвинения. Политик имеет президентский иммунитет от большинства уголовных преследований, но он не распространяется на такие серьезные обвинения, как восстание и государственная измена.

