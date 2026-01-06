Зеленский вошел в топ-2 самых популярных иностранных политиков в Польше: кто еще в списке

Президент Украины Владимир Зеленский попал в тройку иностранных политиков, которых поляки чаще всего называли политиками года. Глава государства поделил места с президентами США и Франции, Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Об этом говорится в результатах опроса польского Центра исследования общественного мнения CBOS. Данные приводит издание Onet.

Рейтинг зарубежных политиков в Польше

Согласно результатам, титул "политика года-2025" в мире поляки присудили президенту США Дональду Трампу – так считают 11% опрошенных .

Второе место занял президент Украины Владимир Зеленский, которого указали 5% опрошенных, а замыкает тройку президент Франции Эммануэль Макрон со своими 3% голосов.

Остальные опрошенные, около 1% респондентов, указали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, бывшего президента США Джо Байдена, мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани, Папу Римского Льва XIV и вице-президента США Джей Ди Венса.

4% опрошенных назвали другие имена. В то же время польский президент Кароль Навроцкий и глава польского правительства Дональд Туск поделили место.

Социологи отмечают, что выбор политика года среди зарубежной политической элиты, как правило, вызывает у поляков больше трудностей, чем избрание лучшего отечественного представителя правительства.

"В декабре 2025 года с этим имели проблемы чуть более двух пятых опрошенных (41%), а еще более четверти (27%) считали, что ни один из известных им иностранных политиков не сыграл в течение последних двенадцати месяцев настолько значительной роли в международной политике, чтобы заслужить этот титул", – свидетельствует текст исследования.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно последнему опросу, большинство поляков не верят в то, что российско-украинская война закончится в 2026 году. В то, что усилия США в достижении мира в Украине могут завершиться успехом, верит лишь каждый пятый гражданин Польши.

