Зеленский не должен атаковать Москву, – Трамп

Украина не должна атаковать Москву и не будет получать американские дальнобойные крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Президент США Дональд Трамп не поддерживает ни одну из сторон, а просто "хочет остановить убийства".

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С соответствующими заявлениями глава Соединенных Штатов выступил во вторник, 15 июля, во время общения с прессой. В Reuters отметили, что комментарии Трампа прозвучали на фоне недавней статьи Financial Times. В материале утверждается, что американский президент якобы спрашивал у украинского коллеги о возможности наносить удары по российской столице, а также по Санкт-Петербургу.

15 июля республиканец ответил на эти слухи: "Зеленский не должен нацеливаться на Москву. Я ни на чьей стороне, я просто хочу остановить убийства тысяч людей. Я хочу, чтобы убийства остановились в российско-украинской войне. Я на этой стороне".

Журналисты спросили у Трампа, что случится, если Российская Федерация в течение 50 дней так и не пойдет на сделку. Президент США ответил, что "будет очень плохо".

Также он отметил, что не считает объявленный им срок для достижение мирных договоренностей "очень длинным".

Главная корреспондент Белого дома с CNN Кейтлан Коллинз, которая была на месте события, написала в X (Twitter): "Президент Трамп заявил журналистам, что США не планируют поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия и не считают, что им стоит пытаться поразить Москву".

Напомним: ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: телефонный разговор, во время которого Трамп спросил у Зеленского, может ли тот атаковать крупные российские города, если Вашингтон предоставит необходимое оружие, происходил на самом деле. Однако масс-медиа вырвали слова президента США из контекста. Мол, он "просто задавал вопросы, а не поощрял к дальнейшим убийствам", утверждала Ливитт.

Указанный разговор состоялся еще 4 июля, то есть, сразу после очередной массированной российской атаки.

По информации СМИ, американский лидер спросил украинского коллегу, почему Киев не ударил по Москве. "Мы можем, если вы дадите нам оружие", – ответил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, в Кремле предполагают, что диктатор Владимир Путин продолжит войну против Украины и будет ждать, пока Запад не согласится на его условия, не обращая внимания на угрозы Дональда Трампа ужесточить санкции. Более того, его территориальные требования могут расшириться, если оккупанты продолжат продвигаться на фронте.

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