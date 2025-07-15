Путин игнорирует ультиматумы Трампа и готовится к затяжной войне – Reuters

В Кремле предполагают, что диктатор Владимир Путин продолжит войну против Украины и будет ждать, пока Запад не согласится на его условия, не обращая внимания на угрозы президента США Дональда Трампа ужесточить санкции. Более того, его территориальные требования могут расшириться, если оккупанты продолжат продвигаться на фронте.

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Об этом заявило Reuters, ссылаясь на три источника, близких к Кремлю. По их мнению, диктатор уверен, что экономика и армия России достаточно сильны, чтобы выдержать дополнительное давление Запада.

"Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования в Украине, включая американцев, поэтому он продолжит до тех пор, пока не добьется желаемого", – сказал агентству один из собеседников на условиях анонимности.

Глава Кремля придерживается такого мнения, несмотря на несколько телефонных звонков Трампа и визиты в РФ его спецпредставителя Стива Уиткоффа.

"Путин ценит отношения с Трампом и провел хорошие переговоры с Уиткоффом, но интересы России превыше всего", – добавил источник.

Условия мира, выдвинутые Путиным, включают в себя юридическое обязательство НАТО не расширяться на восток, нейтралитет Украины и ограничения ее армии, "защиту русскоязычного населения" и признание территориальных претензий РФ.

По словам источников, он якобы готов обсудить гарантии безопасности для Украины с участием крупных держав, хотя пока не совсем ясно, как это будет работать.

Второй собеседник, знакомый с позицией Кремля, подтвердил то же самое: что Путин считает свои цели более важными за любые потенциальные экономические потери, и его не беспокоят угрозы Булого дома ввести дополнительные пошлины в размере 100%.

Два источника утверждали, что Россия якобы имеет преимущество на поле боя, а ее экономика, ориентированная на войну, превосходит НАТО в сфере ВПК, в том числе по основным видам боеприпасов.

"Аппетит приходит во время еды", – заявил первый источник, имея в виду, что Путин может захотеть расширить захваченную территорию. Два других собеседника независимо подтвердили то же самое.

Мол, Путин хочет продолжать, пока оборона Украины не рухнет, а затем расширить свои территориальные амбиции на большую часть Украины.

"Россия будет действовать, исходя из слабости Украины", – сказал третий источник. По его мнению, Москва может прекратить наступление после захвата четырех восточных областей Украины, если столкнется с упорным сопротивлением. Но если оборона падет, "последует еще более масштабный захват Днепропетровска, Сум и Харькова", сказал аноним.

Второй собеседник утверждает, что у Трампа мало рычагов влияния на Путина, и даже если США введут пошлины для покупателей российской нефти, РФ все равно найдет способ продать ее на мировых рынках.

"Путин понимает, что Трамп – непредсказуемый человек, который может совершать неприятные поступки, но он маневрирует, чтобы не раздражать его слишком сильно", – объяснил источник.

Один из собеседников Reuters предположил, что в ближайшие месяцы, вероятно, произойдет эскалация кризиса между двумя крупнейшими ядерными державами мира.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 июля Дональд Трамп объявил, что может ввести против Российской Федерации и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

– В Politico заявили, что принятие законопроекта о санкциях против России пока что поставлено на паузу в Сенате США.

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