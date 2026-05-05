'Защитное крыло России оказалось не таким уж и защитным': Макрон призвал страны Южного Кавказа строить будущее с ЕС

Страна-агрессор Россия видит Южный Кавказ в исключительно своей сфере влияния, но страны региона не должны соглашаться с такой колониальной политикой. При этом Армения, как и другие государства Кавказа могут стать "срединным коридором" между Европой, Центральной Азией и Ближним Востоком, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Для этого нужно "полное открытие границ" между Арменией и Азербайджаном и Турцией, а также отсутствие "каких-либо ограничений в отношениях с Грузией". Об этом 5 мая Макрон говорил в Ереване, во время международного форума Yerevan Dialogue.

Путь Армении

Французский президент напомнил так называемую вторую Карабахскую войну, во время которой Россия фактически находилась на стороне нападающих.

"Я знаю, что многие долго считали, что судьба Армении может быть только под якобы защитным крылом России. Война и все то, что вы пережили, те трагедии, через которые вы прошли, показали, что это крыло не было таким защитным, как многие считали", – сказал Макрон.

Тем не менее, по убеждению француза, Армения после той войны преодолела путь от глубокой неопределенности к политической трансформации, "выбрав демократический, мирный и европейский курс".

И это, как считает Макрон, должно касаться не только Армении, а должно стать началом более широкого регионального изменения – весь Южный Кавказ вместо зоны влияния российской империи должен стать "срединным коридором" между Европой, Центральной Азией и Ближним Востоком.

Для этого среди государств Южного Кавказа должна сформироваться новая "коалиция независимых стран".

"Такой новый альянс, коалиция независимых, которые верят в международный порядок, уважение к правилам, верховенство права в своих странах, свободную и справедливую торговлю, силу науки и необходимость защищать наши демократии", – объяснил он.

Что предшествовало

Сутками ранее президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества, который также состоялся в Ереване. Украинский лидер на этом саммите обсуждал с иностранными коллегами усиление ПВО (производство необходимых европейских систем и ракет), поддержку программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными антибаллистическими средствами.

Саммит в Ереване проходил под лозунгом "Строим будущее: единство и стабильность в Европе". Всего в мероприятии приняли участие 48 глав государств и правительств, причем впервые в форуме Европейского политического сообщества приняла участие страна из-за пределов Европы – Канада, которую представлял премьер-министр Марк Карни.

Как сообщал OBOZ.UA, также президент Украины встречался в Ереване с премьер-министрами четырех стран Европы – Норвегии, Чехии, Финляндии, Британии.

Карабахская война

Упомянутая Макроном вторая карабахская война длилась 44 дня, с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. В вооруженном конфликте между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом именно первый одержал победу, взяв под свой контроль семь прилегающих районов и часть Карабаха, подписав мирное соглашение при посредничестве России, которая разместила там "миротворцев".

Армения в войне потерпела поражение, потеряв контроль над территориями вокруг Карабаха и городом Шуша. 10 ноября между сторонами было подписано заявление о прекращении огня, которое закрепило территориальные достижения Азербайджана и предусматривало введение российских сил в зону разграничения.

