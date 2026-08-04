"Зарабатывают много денег": Трамп раскритиковал нефтяных гигантов за сверхдоходы от войны в Иране

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на крупнейшие нефтяные корпорации страны – ExxonMobil и Chevron. Поводом для недовольства Белого дома стал стремительный рост доходов гигантов отрасли на фоне высоких цен на нефть, спровоцированных военными действиями в Иране.

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Трамп призвал компании снизить розничные цены на бензин и "вернуть часть средств населению". Об этом сообщает Bloomberg.

Сверхприбыли на фоне кризиса в Ормузском проливе

Во втором квартале совокупная чистая прибыль ExxonMobil и Chevron достигла 29 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

"Мне это не нравится. Я должен был бы сказать это последним, потому что я большой сторонник свободного предпринимательства, и никто не может сравниться с ним. Вы удивлены, что я это говорю? Я скажу это громко и ясно. Мне это не нравится", – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Во втором квартале совокупная чистая прибыль ExxonMobil и Chevron достигла 29 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Ключевыми факторами резкого скачка доходов стал рост цен на сырье, вызванный геополитической нестабильностью и кризисом в Ормузском проливе. Резко увеличилась прибыль нефтеперерабатывающих заводов, реализующих бензин, дизельное и авиационное топливо.

Реакция рынков не заставила себя ждать, и на фоне публичной критики президента и проседания нефтяных котировок акции Chevron упали на 2%, а ценные бумаги ExxonMobil потеряли 0,6%.

Публичная перепалка с главой Chevron

Выпаду в Белом доме предшествовал заочный конфликт президента с генеральным директором Chevron Майком Виртом. В интервью Fox Business Network Трамп обвинил топ-менеджера в том, что тот не ценит усилия администрации по поддержке отрасли ископаемого топлива.

Майк Вирт заявил, что рекордные результаты компании обусловлены максимальными объемами добычи и переработки нефти в США. При этом он признал, что политические меры Белого дома оказали "большую помощь" в увеличении поставок.

В соцсети Truth Social президент эмоционально отреагировал, заявив, что без "гениальной дальновидности, силы и стабильности" его администрации американская нефтяная промышленность была бы мертва.

Политический фактор

Проблема цен на топливо стала критической для американских потребителей. На фоне инфляции цены на бензин превысили 4 доллара за галлон, что примерно на 30% выше показателей начала текущего президентского срока Трампа. Растущее недовольство избирателей накануне ноябрьских промежуточных выборов вынуждает Белый дом искать виновных.

В июне Трамп поручил Министерству юстиции США провести расследование и выяснить, не занимаются ли нефтяные корпорации искусственным завышением цен.

В ExxonMobil и Chevron обвинения категорически отрицают, заявляя, что ни одна компания не обладает достаточной долей рынка, чтобы единолично влиять на глобальное ценообразование.

Напомним, Трамп заявил о возобновлении переговоров с Тегераном. По его словам, у США якобы уже "есть соглашение" по Ормузскому проливу, а ему самому "не нравится убивать людей".

Как писал OBOZ.UA, в Иране обратились к США с новыми угрозами. В случае продолжения американских ударов там пообещали "ответ", правда, не по американским военным базам, а по нефтяным и газовым месторождениям стран Персидского залива.

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